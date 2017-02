Le verdict est tombé ce jeudi soir. Pour leurs expulsions contre l’AS Saint-Étienne (2-0, 24e journée de Ligue 1) lors du derby, les Lyonnais Rachid Ghezzal et Corentin Tolisso ont écopé respectivement d’un et deux matches fermes (le relayeur a également pris un match de sursis). Des sanctions, surtout celle du milieu de terrain, qui n’ont pas manqué de faire réagir Antoine Kombouaré en conférence de presse. L’entraîneur de l’En Avant Guingamp n’a pas manqué de manifester son incompréhension face à cette décision.

« Je suis quelqu’un de très pragmatique. Forcément, je suis obligé de comparer la faute de Tolisso avec celle de mon joueur, Ludovic Blas, sur Tousart (en Coupe de la Ligue, en décembre dernier). Il était debout, c’était son premier rouge, il est allé se défendre devant la commission, s’excuser, et il prend trois matches fermes. Derrière, je vois ce qui se passe avec Tolisso… », a-t-il lâché, relayé par Ouest-France. Mieux, quelques instants plus tard, le Kanak s’en est directement pris à la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel.

La commission de discipline et l’OL dans le viseur

« Pour moi, la commission de discipline est là pour être juste, mais quel message fait-elle passer ? Je ne peux plus croire ces gens-là. Là, vous voyez une agression préméditée, Tolisso peut briser la carrière de Lemoine », a-t-il regretté, remettant donc clairement en cause l’action de l’instance indépendante. Une sortie qui devrait d’ailleurs sans doute lui valoir une convocation de cette même instance... D’autant qu’il a ensuite insinué que l’influence de l’Olympique Lyonnais, son adversaire ce week-end (25e journée de L1), pesait dans ces décisions.

« On voit toute la puissance de Lyon et d’Aulas. Demain, on joue Lyon. Je serai un observateur averti mais surtout très vigilant », a-t-il conclu, reprenant un argument lâché il y a quelques semaines par le vice-président de l’AS Monaco Vadim Vasilyev. Argument pour lequel le Monégasque a été sanctionné. Les propos d’Antoine Kombouaré ne manqueront pas de faire réagir les acteurs de la France du football, notamment les Gones et Jean-Michel Aulas. La rencontre de demain, au Roudourou, promet d’être très chaude sur le terrain comme en dehors.