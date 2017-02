Dimanche dernier, l’Olympique Lyonnais s’est incliné dans le derby qui l’opposait à l’AS Saint-Etienne (2-0, 23ème journée de Ligue 1). Un revers cuisant, d’autant que les Gones ont affiché un comportement indigne de leur rang. Rachid Ghezzal a tout d’abord été exclu après avoir écopé de deux cartons jaunes, avant que Corentin Tolisso ne pète littéralement les plombs et assène un violent tacle à Fabien Lemoine, synonyme de rouge direct. Une attitude inexcusable, comme l’affirmait Bruno Genesio lui-même en conférence de presse mardi après-midi.

« Ce n’est pas excusable. Faire ça, à ce moment-là du match comme à n’importe quel moment... Il faut savoir se maîtriser et garder son sang-froid », indiquait l’entraîneur quand, le lendemain, le milieu de terrain prenait la parole au micro de RMC pour faire son mea culpa : « J’ai complètement craqué à la fin du match. Je ne sais pas ce qu’il s’est passé. J’ai fait un très mauvais geste. Je suis désolé. Je n’ai pas pris conscience des conséquences que ça pouvait avoir pour moi et mon équipe. C’est un mauvais exemple que je donne aux plus jeunes. Je suis déçu de ce geste, qui est à bannir des terrains de foot. J’ai complètement pété un câble. (...) C’est un geste que je ne referai plus dans ma carrière », lançait le numéro 8 rhodanien.

La Commission de discipline sanctionne Tolisso et Ghezzal

Mais ces gestes méritaient une sanction, et les deux Gones étaient entendus ce jeudi par la Commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel. Après avoir écouté les deux hommes, l’instance a tranché, et livré son verdict : la Ligue de football professionnel (LFP) a été plutôt clémente. L’ailier à la fine patte gauche écope donc d’un match ferme, quand le milieu relayeur a lui droit à deux matches fermes et un avec sursis.

Un moindre mal dans la mesure où certains envisageaient déjà des punitions nettement plus fortes, notamment pour Tolisso. On rappellera par ailleurs que, outre cette sanction désormais annoncée, Rachid Ghezzal comme Corentin Tolisso vont être sanctionnés financièrement par leur club, Jean-Michel Aulas ayant de lui-même pris l’initiative de s’attaquer aux porte-feuilles des deux joueurs.