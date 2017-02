Quatre défaites en six matches depuis le début de l’année 2017, et trois revers de rang... L’Olympique Lyonnais vit une reprise compliquée. Le club septuple champion de France n’y arrive pas, et s’enfonce dans la difficulté match après match, à l’image de cette sortie de route dans le derby qui l’opposait à l’AS Saint-Etienne ce dimanche soir (2-0, 23ème journée de L1). Une rencontre marquée par les exclusions de Rachid Ghezzal et Corentin Tolisso, qui s’en sont pris à Fabien Lemoine, accusé d’avoir envenimé les débats par le coach de la formation rhodanienne, Bruno Genesio.

Ce mardi, à la veille de la réception de Nancy, l’entraîneur a tenu cette fois à placer ses joueurs face à leurs responsabilités : « La fin de match ? Elle pèse sportivement, car j’ai deux joueurs en moins. C’est pénalisant pour eux et pour le club, c’est pour ça qu’ils vont être sanctionnés lourdement financièrement. Ces comportements ne servent à rien et pénalisent l’équipe. Rachid, c’est un deuxième jaune, il y a un coup de poing de Lemoine avant le geste de Rachid dont on ne parle pas. Ensuite, pour Corentin, ce n’est pas excusable. Faire ça, à ce moment-là du match comme à n’importe quel moment... Il faut savoir se maîtriser et garder son sang-froid. La première chose, c’est de se responsabiliser. Il faut rester ensemble, on a tous failli ensemble, le staff comme les joueurs. Ensuite, c’est de montrer du caractère car il en faudra demain. Mais, surtout, rester ensemble », a-t-il expliqué, en conférence de presse.

Bruno Genesio réclame de la combativité

Avec le recul, le technicien rhodanien a donc changé quelque peu son fusil d’épaule, et n’hésite désormais pas à épingler ses joueurs. Surtout, Bruno Genesio admet ses erreurs et, s’il avait été offensif après la partie, concède avoir aujourd’hui un regret : « J’ai un regret, c’est de ne pas avoir titularisé Mathieu (Valbuena). Mais, pour le reste, je referai la même chose je pense », a-t-il ensuite affirmé, conscient des critiques qui s’abattent sur lui : « Les critiques font partie du job, je n’ai pas le choix. Je veux juste être combatif, préparer l’équipe. Ce qui me fait un peu rire, c’est qu’on peut dire tout et son contraire dans une même phrase. Je suis l’entraîneur qui perd le plus, mais si on fait le ratio des points pris, je suis loin d’être celui qui en prend le moins. Je ne suis pas là pour faire pleurer, ce qui compte ce sont mes joueurs », a lancé le coach, tout de même encore marqué par ce revers face aux Verts.

« Si je vous disais que le moral était bon, je mentirais. Une défaite dans un derby, ça fait toujours extrêmement mal. Mais on est combatif, on a envie de rebondir très vite, de montrer un autre visage, de montrer qu’on pouvait effacer ce qu’on a fait dimanche soir. J’ai parlé d’être combatif, et je crois que c’est ce qui convient le mieux. On sait que dans un derby, c’est une valeur essentielle. J’ai été déçu du comportement en début de match dans le derby, mais je ne me suis pas senti trahi (par les joueurs). Je n’ai pas de signes qui me font croire que les joueurs sont divisés, au contraire, je les sens touchés et malheureux. On doit avoir cet esprit combatif et revanchard, (...) se faire pardonner vis-à-vis de nos supporters. On se met à leur place après le match de dimanche, on leur doit une revanche et on se doit une revanche à nous-mêmes », a-t-il conclu. Nancy est prévenu, Lyon est une bête blessée qui veut mordre.