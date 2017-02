C’était un derby capital ce soir à Geoffroy-Guichard entre Saint-Etienne et Lyon. Seulement quatre points séparaient les deux équipes au coup d’envoi, qui cherchaient à revenir sur le trio de tête. La rencontre était très attendue par les supporters tout comme les joueurs. Les Verts se présentaient sans Ruffier blessé. C’est Jessy Moulin qui évoluait dans les buts. Galtier alignait aussi un trio offensif Hamouma-Soderlünd-Monnet-Paquet. L’OL quant à lui devait se passer des services de Diakhaby. Genesio optait pour un nouveau changement tactique et repassait en 4-3-3. Darder revenait au milieu aux côtés de Gonalons et Tolisso. Devant, Valbuena démarrait sur le banc laissant place à Fekir, Lacazette et Depay.

Lyon est fébrile en ce moment et l’ASSE le sait. Dès le coup d’envoi, les Verts prenaient l’OL à la gorge grâce à un fabuleux pressing. Régulièrement mis sous pression, les Gones n’arrivaient pas à sortir de leur camp et commettaient déjà des erreurs de relance. Mammana manquait son contrôle sur cette passe compliquée de Yanga-Mbiwa, ce qui profitait à Monnet-Paquet qui s’en allait battre Lopes (1-0, 9e). Lyon réagissait timidement avec cette tête de Tolisso qui terminait sur la barre (13e) mais déjà Monnet-Paquet n’était pas loin du doublé (14e). Lopes sauvait ensuite son camp sur ce coup de casque de Perrin (22e) mais il était devancé par l’appel Hamouma qui marquait dans le but vide (2-0, 23e).

Deux expulsés, Lyon craque complètement en fin de match

Dépassés dans tous les secteurs après une demi-heure de jeu, les Lyonnais ne parvenaient toujours pas à se remettre la tête à l’endroit. Morel ralentissait cette frappe de Monnet-Paquet (25e) et Mammana dégageait son camp en urgence (27e). Les montées de Pogba faisaient mal à chaque fois. C’est même lui qui trouvait la reprise de Soderlünd dans la surface (31e). Les Gones commençaient à s’énerver à l’image de Fekir, coupable de fautes à répétitions et averti (43e). L’international français cédait d’ailleurs sa place à Ghezzal à la pause. Ce dernier se procurait une belle occasion sur l’un de ses premiers ballons. Décalé par Lacazette, il tirait en plein sur Moulin (47e). Lyon semblait mieux reparti dans cette deuxième mi-temps malgré le pressing des Verts qui se poursuivait. Saivet pensait ainsi chipé le cuir à Yanga-Mbiwa mais l’arbitre sauvait le défenseur des Gones (50e).

L’OL hissait son niveau de jeu malgré un Memphis Depay de plus en plus en difficulté sur la pelouse. Pourtant, Tolisso parvenait à lui glisser le ballon dans le dos de la défense mais le pied de Moulin contrariait le Hollandais (54e). La sortie de l’ancien joueur de Manchester United à la place d’un Valbuena entreprenant d’entrée de jeu faisait du bien aux Lyonnais. Les accélérations de Petit Vélo déstabilisaient le bloc stéphanois. Après une première alerte, il échappait à la vigilance de Malcuit côté gauche pour s’infiltrer dans la surface et tentait sa chance mais Perrin ralentissait sa frappe (72e). Ghezzal faisait parcourir un dernier frisson avec ce coup-franc enroulé qui passait de justesse à côté (90e). Deux minutes plus tard, il répondait à la provocation de Lemoine et écopait d’un rouge (90e+2). Lyon allait même terminer à neuf avec l’expulsion de Tolisso auteur d’une grosse semelle sur le même Lemoine (90e+3). Fin de match chaotique pour l’OL au plus grand bonheur du Chaudron qui exultait au coup de sifflet final. Avec cette victoire, l’ASSE se classe 5e, un point derrière Lyon.

Le classement de Ligue 1 ici.

L’homme du match : Monnet-Paquet (7,5) : auteur d’une très belle prestation avec beaucoup d’activité, il est rapidement récompensé en ouvrant le score avec une jolie frappe croisée (9e). Il loupe le deuxième but en enlevant trop son lob (15e). Impressionnant dans sa capacité d’accélération comme sur cette action (48e) où il laisse tout le milieu lyonnais sur place. L’ancien Lorientais aura fait beaucoup de mal à Lyon ce soir. Remplacé par Roux (75e) qui a tenté sa chance 8 minutes plus tard, mais sa tentative trop écrasée n’a pas inquiétée Lopes.

Saint-Etienne :

Moulin (7) : il remplaçait Stéphane Ruffier, encore en phase de reprise, et il a rapidement remercié les montants de Geoffroy-Guichard pour avoir renvoyé la tête de Tolisso (13e). Il n’a ensuite eu besoin de rien ni de personne pour rassurer les siens dans les airs ou à terre. Il effectue des arrêts déterminants face à Ghezzal (47e) Depay (54e) ou Valbuena (72e). Une très belle prestation de la part de l’autre « divin chauve » des verts.

Malcuit (6,5) : le joueur formé à Monaco fait parfois preuve de manque de spontanéité, il devrait parfois centrer plus vite. Mais pour le reste il a été très bon ce soir. Un roc sur ses appuis, rapide, il aura été impassable dans son couloir, dommage pour Depay. La rentrée de Valbuena lui aura donné plus de travail, mais sans conséquence.

Théophile-Catherine (6) : avec Perrin, il a formé une défense centrale très solide ce soir et son entente avec Malcuit a aussi très bien fonctionné. Le garde du corps officiel de Lacazette ce soir et il a bien fait le job.

Perrin (7) : le capitaine des verts est bien rentré dans son match en claquant une belle tête (22e) mais magnifiquement stoppée par Lopes. Sinon il aura bien contenu les attaques adverses en faisant aussi preuve d’une grosse qualité dans la relance. Une valeur sûre.

Pogba (7) : il n’a pas l’habitude de jouer à gauche mais ça ne s’est pas trop vu. Il a même délivré quelques centres peu académiques mais efficaces (2e, 30e). Étonnamment il aura été bien meilleur dans sa contribution offensive, laissant des espaces et en étant parfois un peu lent lorsqu’il fallait défendre dans son couloir. Grande satisfaction dans l’ensemble.

Pajot (6) : l’ancien Rennais a été préféré à Ole Selnaes par Galtier et a délivré une belle prestation notamment dans le pressing. Positionné devant la défense avec Veretout, il aura plus servi dans les taches défensives que dans la construction du jeu où il a été assez discret dans ce domaine. C’est surement ce que lui a demandé de faire Galtier. Remplacé par Selnaes (77e) qui a effectué une très belle rentrée avec de belles relances et un beau jeu de corps dans la récupération.

Saivet (6) : éliminé de la CAN avec le Sénégal, il devait ne pas commencer ce match, mais il a été la surprise sortie du chapeau de Galtier. Son entraineur a eu raison de le titulariser puisque c’est lui qui est à la passe décisive pour Monnet-Paquet sur l’ouverture du score (9e). Il a été très intéressant dans son rôle de harceleur de la défense lyonnaise. Il aura aussi tenté sa chance de loin comme à la (62e).

Veretout (6) : revenu de suspension, l’ancien joueur du FC Nantes a joué très bas ce soir pour protéger sa défense centrale. Comme son confrère du soir Pajot, il s’est principalement concentré à défendre et l’a plutôt bien fait. Il a cependant plus participé à la construction du jeu, tout en simplicité et en efficacité.

Hamouma (7) : lorsqu’il va bien, c’est tout Saint-Etienne qui respire mieux. Avec une grosse activité, il a posé beaucoup de problèmes aux Lyonnais. Son but (23e) est magnifique de sang-froid en éliminant parfaitement Lopes. Mieux en première période qu’en seconde, où on ne l’a presque pas vu sauf dans le travail défensif il a demeuré précieux. Remplacé par Lemoine (87e) qui a eu le temps de provoquer l’expulsion de Ghezzal (90e+2) et de Tolisso (90e+3) en six minutes, c’est très fort.

Monnet-Paquet (7,5) : voir ci-dessus.

Soderlünd (7) : préféré à Roux, le Norvégien est celui qui récupère le ballon sur l’ouverture du score grâce à un bon pressing sur Mammana (9e). C’est aussi lui qui délivre une magnifique passe décisive du pied gauche pour Hamouma (23e). Peu en vue dans le jeu même s’il aura été intéressant dans son rôle de pivot, imposant son gros gabarit aux défenseurs lyonnais.

OL :

Lopes (4) : battu sur le but de Monnet-Paquet qui lui glisse le cuir entre les jambes (9e), il est aussi devancé par Hamouma sur le second but où son placement pose question (23e). Vigilant sur Soderlünd (31e), il effectue une grosse parade sur cette tête de Perrin (20e) mais il a parfois manqué de maîtrise dans ses sorties aériennes. Son match n’est pas très bon globalement.

Jallet (4) : il remplaçait au pied levé un Rafael souffrant et on sent que l’international français manque clairement de rythme. Incapable de suivre les courses de ses adversaires, il a semblé largué sur pas mal de points comme sur son placement sur le but d’Hamouma (23e). Les montées de Pogba l’ont clairement mis en difficulté (31e). Il s’est légèrement repris en deuxième mi-temps, grâce notamment à la baisse de régime stéphanoise.

Mammana (3,5) : coupable de perdre le ballon dans sa surface sur le but de Monnet-Paquet (9e), il entame sa rencontre de manière catastrophique. Il n’a jamais paniqué pour autant en affichant une belle maitrise mais il est encore pris dans son dos par Hamouma (23e). Son dégagement de la tête a fait du bien à son équipe (26e) car il y avait danger. Il a souvent été bougé par ses adversaires (49e).

Yanga-Mbiwa (4) : il est lui aussi responsable sur le premier but stéphanois en adressant un ballon compliqué à Mammana (9e). Un début de rencontre difficile qui a donné le ton à son match puisqu’il a souvent été battu dans les duels. Gêné par le pressing des Verts sur presque toutes ses relances, il s’en sort très bien avec ce coup de sifflet de l’arbitre après ce contact dans la surface avec Saivet (50e). Un peu mieux en seconde période.

Morel (4) : lui aussi a vécu une soirée très compliquée dans son couloir, la faute aux accélérations des attaquants des Verts. Il oublie également de s’aligner avec ses coéquipiers sur cette action de Monnet-Paquet (15e) et son marquage laisse à désirer sur Soderlünd (31e). Toujours sur le recul, l’ancien Marseillais n’a jamais pu s’illustrer offensivement et son entente avec Depay n’a pas fonctionné.

Tolisso (5,5) : l’international Espoirs n’est pas le plus à critiquer. Malgré le gros pressing adverse, il a réussi à sortir un peu la tête de l’eau en effectuant quelques relances bien senties. Sa tête sur le centre de Fekir méritait meilleur sort que cette barre transversale (13e) et sa belle passe pour Depay offre une réelle occasion de but. (54e). Pas mal de ballons sont passés par ses pieds et il a tenté de provoquer dans le camp adverse. Il écope d’un rouge en toute fin de match après un gros tacle sur Lemoine (90e+3).

Gonalons (3,5) : le capitaine lyonnais est un peu le symbole de ce naufrage collectif. Au milieu de terrain, il a semblé en perdition face aux Stéphanois. Il a perdu de nombreux duels et des ballons qui ont amené le danger dans sa surface. Souvent mal placé, il a couru la plupart du temps après ses adversaires. Même dans l’impact, il a été un ton en-dessous que d’habitude.

Darder (4) : que reprocher à l’Espagnol ? Ce match n’était pas franchement l’idéal pour le relancer. Plus titulaire à Lyon, il retrouvait sa place dans ce 4-3-3 qui lui allait bien mais ce soir il a trop subi le pressing adverse. En manque de rythme, il n’a pas offert la mobilité espérée pour jouer entre les lignes et au final, l’ancien de Malaga n’a pas vraiment existé jusqu’à l’heure de jeu. Par la suite, il a pointé le bout de son nez (72e) mais c’était déjà trop tard. Remplacé par Ferri (82e).

Fekir (3) : un véritable fantôme sur la pelouse de Geoffroy-Guichard. La seule chose de bien de sa part, c’est ce très bon centre pour la tête de Tolisso qui s’est écrasée sur la barre (13e). Derrière, il a passé son temps à perdre des ballons et à ne pas trouver ses partenaires. Après plusieurs fautes à répétitions, il a fini par être averti (43e) avant d’être remplacé à la pause par Ghezzal (5,5) (46e). Sur l’un de ses premiers ballons, l’international algérien a failli réduire la marque mais il perd son duel face à Moulin (47e). Sa qualité technique a fait du bien à son équipe mais il n’a pas non plus réussi à faire des différences. Averti deux fois (86e et 90e+2), il n’a pas même pas fini le match.

Lacazette (4,5) : lui qui vivait peut-être son dernier derby après ses déclarations d’envie d’ailleurs doit probablement sortir de ce match très frustré. Sevré de ballon, il a été obligé en première période de redescendre très bas pour revenir défendre et tenter de relancer son équipe. En seconde période, on l’a davantage vu sur le front de l’attaque mais il n’a pas eu une seule balle de but à se mettre sous la dent. Il a su se mettre au service du collectif sur ce décalage pour Ghezzal qui aurait pu relancer la rencontre (47e). Averti (61e).

Memphis (2,5) : quel match catastrophique de la part de la recrue star du mercato. C’est bien simple, il a tout raté. C’est d’abord lui qui perd le ballon sur le but d’Hamouma (23e) mais en plus de cette erreur, il a affiché des lacunes techniques terribles en manquant des contrôles, des passes qui n’étaient pas toujours données dans le bon timing (25e, 28e, 37, 58e). Il a une belle occasion sur ce service de Tolisso mais Moulin veillait (54e). Remplacé par Valbuena (65e) qui a de suite apporté sa vivacité (68e, 72e).