L’Olympique Lyonnais vient d’enchaîner une troisième défaite d’affilée, la quatrième en six matches depuis le début de l’année 2017. Mais cette fois, c’est plus qu’un simple revers pour les Gones, lesquels ont perdu dans le derby face à l’AS Saint-Etienne (2-0). Absente, l’écurie rhodanienne a été à la peine notamment en première mi-temps et, si elle a connu un sursaut d’orgueil en deuxième, a surtout pété les plombs en toute fin de partie avec les exclusions consécutives de Rachid Ghezzal et Corentin Tolisso. D’autres joueurs avaient les nerfs à vif, à l’image d’un Jordan Ferri particulièrement agacé à l’issue de la partie.

Mais en conférence de presse, Bruno Genesio a mis cette frustration palpable sur le dos d’un autre homme, un joueur stéphanois en l’occurrence. En effet, selon l’entraîneur du club rhodanien, le milieu de terrain de 29 ans, qui était entré en jeu à la 87ème minute, est venu pourrir les débats et envenimer l’atmosphère déjà tendue sur le pré. C’est d’ailleurs sur lui que Ghezzal et Tolisso ont commis l’irréparable et ont vu rouge. Genesio a donné son avis : « En fin de match, un joueur est entré et a rempli son rôle de la meilleure des manières. Je pense que c’est là où il est le plus performant. Mais ça n’excuse pas nos gestes, il faut savoir se maîtriser et être beaucoup plus matures. Même si, je le répète, il y a un joueur en face qui est entré et qui a très bien tenu son rôle ».

Bien évidemment, dans le camp ligérien, pareils propos ne pouvaient rester sans réponse, et Christophe Galtier a tenu de lui-même à démarrer sa conférence de presse en répondant à son homologue rhodanien : « J’ai beaucoup de respect, de considération, et d’amitié pour Bruno. Mais je ne peux pas accepter la déclaration qu’il vient de faire concernant Fabien Lemoine. Il y a deux ans en arrière, on est reparti avec un joueur qui avait les croisés (Robert Beric). Je veux bien que les derbys soient ce qu’ils sont, mais Fabien Lemoine n’est pas entré pour faire dégénérer le match, il est entré pour jouer. Le tacle qu’il a pris... Il est rentré directement aux vestiaires pour me dire "moi, si c’est pour jouer au football et me faire arracher une jambe"... Fabien n’est pas un enfant de chœur, mais je n’accepte pas qu’on dise que mon joueur est entré pour faire dégénérer le match ». À bon entendeur...