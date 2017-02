Hier soir, lors du derby du Rhône, Corentin Tolisso et Rachid Ghezzal ont été expulsés. Le premier a pris le rouge directement après un gros tacle, pendant que le deuxième a pris la porte après un accrochage avec Lemoine. Devant les caméras d’OL TV, Jean-Michel Aulas a confié que les deux joueurs vont être sanctionnés.

« Ce sont des choses qu’on ne doit pas voir. Avec Bruno, on a décidé de sanctionner financièrement Corentin et Rachid. Quand on est joueur pro et qu’on aspire à gagner beaucoup d’argent, il faut accepter des sanctions qui sont à la dimension de leur réaction. Je les aime bien mais ils vont être sanctionnés lourdement », a expliqué le président du club.