Le mercato de l’Olympique Lyonnais se caractérise par une recherche prioritaire, celle de l’attaquant capable de soulager Alexandre Lacazette, récemment désigné joueur de l’année par le club rhodanien. La cellule de recrutement de l’OL s’active pour dégoter un numéro 9 de complément, capable de vite s’adapter. Djordjevic, Vela, Pépé sont des noms qui ont été cités ces derniers jours. Interrogé sur l’OLtv, l’entraîneur Bruno Genesio a évoqué le marché hivernal.

« On est serein car on sait ce qu’on a envie de faire, et ce qu’on a pas envie de faire. C’est le plus important. Carlos Vela est un joueur que je connais. C’est plus une rumeur pour le moment. On travaille sur plusieurs pistes. Nicolas Pépé est un joueur intéressant, mais on a d’autres noms qui n’ont pas été cités », a-t-il assuré. L’OL fera en tout cas l’effort financier nécessaire pour se renforcer offensivement.