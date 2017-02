Présent en conférence de presse ce mardi à la veille de la rencontre entre l’OL et Nancy, Christophe Jallet est bien entendu revenu sur la fin de match chaotique de son équipe dans le derby. Il est notamment revenu sur le mauvais tacle de Tolisso sur Lemoine qui a valu au milieu lyonnais un carton rouge. S’il regrette ce geste, le latéral n’en veut pas à son coéquipier.

« Ce genre de geste, on n’aime pas les voir sur un terrain. Maintenant, c’est facile de lui jeter la pierre. J’en ai vu des mauvais gestes par frustration. Je ne suis pas là pour le féciliter mais on est des hommes. On a des déceptions. Il y a des actes et des paroles déplacés mais ça ne remet pas en cause ses qualités d’homme et de joueur. Il n’a besoin de personne pour lui dire que ce n’est pas bien, il le sait. Il a eu une réaction épidermique mais humaine. C’est tombé sur lui, j’espère que ça n’arrivera plus. »