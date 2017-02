Dimitri Payet a joué la prolongation de la rencontre entre l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais en Coupe de France (2-1), pourtant un club a essayé de tirer profit de la lenteur des négociations entre l’OM et West Ham. Cette formation ? Le FC Séville et son directeur sportif, Monchi.

« Nous avons réellement essayé de récupérer Payet, mais la chose était impossible, car il y avait un conflit entre les clubs, on a essayé d’être un intermédiaire pour résoudre le problème, mais à la fin un accord a été conclu entre l’Olympique de Marseille et West Ham. la chose positive est que grâce à la marque du FC Séville, je peux essayer des choses impossibles », a expliqué le dirigeant andalou sur la Cadena Ser.