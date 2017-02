Arrivé cet hiver dans la cité phocéenne, Patrice Evra est venu combler un grand manque dans le couloir gauche de la défense marseillaise. Son impact dans le vestiaire est également censé rebooster ses nouveaux coéquipiers. Si ses débuts se sont très bien déroulés avec notamment une large victoire face à Montpellier au Vélodrome pour son premier match avec ses nouvelles couleurs (5-1) il s’est ensuite blessé en Coupe de France contre Lyon et a perdu lors de son retour contre le FC Nantes dimanche dernier (3-2). Sa prestation lors de ce dernier match n’a d’ailleurs pas rassuré les observateurs. Parmi ses détracteurs, son ancien sélectionneur en Equipe de France Raymond Domenech, qui officie en tant qu’ « expert » pour le quotidien l’Equipe.

« L’OM ? Par rapport à la valeur de l’équipe, à cette fragilité défensive qu’ils ont, ils sont en fin de première partie de tableau ça me paraît logique, ils ne peuvent pas rêver plus » a déclaré Domenech pour la chaîne L’Équipe avant de préciser sur le cas de l’international tricolore : « aujourd’hui (dimanche soir) encore la défense de l’OM a justifié ses manques et l’apport de Patrice Evra qui est revenu, n’a rien amené, au contraire a un peu plus plombé l’équipe ».