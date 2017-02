En perdant dimanche (0-1) contre le Stade Malherbe de Caen à Geoffroy-Guichard, l’AS Saint-Étienne s’est incliné pour la cinquième fois lors de ses six derniers matches. Cette deuxième défaite de la saison en championnat à domicile creuse l’écart entre les Verts et la quatrième place occupée par l’Olympique Lyonnais, qui compte dorénavant sept points d’avance sur leur rival. La prestation des hommes de Christophe Galtier n’a pas du tout plu au chroniqueur de Canal+ Pierre Ménès qui s’est exprimé sur son blog.

« Mais que dire de la prestation des Stéphanois ? On a l’impression qu’il n’y a que contre Lyon qu’ils sont motivés. Ce qu’ils ont montré ce dimanche est indigne et l’excuse du match de Ligue Europa contre Manchester United ne tient pas. Au vu du rythme face aux Mancuniens, on ne peut en effet pas dire qu’ils se sont beaucoup fatigués mercredi soir. C’est extrêmement décevant de la part des Verts, qui ont fait un très mauvais match », a expliqué Pierre Ménès sur son blog.