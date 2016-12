Arrivé à Porto l’été dernier en provenance de La Gantoise contre 6 M€, Laurent Depoitre (28 ans) peine à s’imposer. Le Belge n’a marqué qu’à une seule reprise en 6 rencontres de championnat.

Sa situation devient de plus en plus précaire au Portugal alors Anderlecht a tenté sa chance pour le recruter. « Nous avons reçu une offre d’Anderlecht pour Laurent Depoitre », a révélé Pinto Da Costa, le président du FC Porto. L’attaquant ne devrait toutefois pas quitter le Portugal en janvier puisqu’il a déjà joué pour deux clubs cette saison (la Gantoise et Porto) et le règlement de la FIFA interdit qu’un joueur porte trois maillots différents en une saison.