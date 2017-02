Iker Casillas revient en très bonne forme du côté du FC Porto depuis plusieurs semaines. Après une saison très décevante où il avait accumulé les bourdes et s’était fait reprendre de volée par le président du club portugais, le gardien espagnol revit. Sur le site de l’UEFA, Casillas a expliqué comment il était revenu au niveau. Selon lui, c’est simplement une question d’adaptation à son nouvel environnement.

« On m’a demandé plusieurs fois comment je me sentais ici. Je pense que chaque joueur, chaque personne doit passer une période d’acclimatation à la ville, à l’environnement, à un nouveau mode de vie ... Et quand vous quittez un lieu dans lequel vous viviez depuis tant d’années, le changement est toujours bizarre. L’année dernière, peut-être je n’étais pas au niveau que je voulais être, mais depuis un certain temps, ça va mieux. Je suis plus stable, je me sens mieux. J’ai également cessé d’être convoqué en sélection espagnole ce qui m’a donné plus de temps à consacrer à mon club, Porto. »