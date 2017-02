Dans un entretien accordé à Mundo Deportivo ce vendredi, Ronaldinho s’est exprimé sur le match de Ligue des Champions, qui opposera, le 14 février, le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone, deux équipes pour lesquelles il a joué durant sa carrière.

« Ce sera un très grand mélange de sentiments parce que le PSG c’est là où j’ai commencé en Europe et j’ai une très grande affection pour cette équipe. Et de l’autre côté, il y a Barcelone où j’ai passé les meilleures années de ma carrière. J’espère juste que ce sera un grand match et que le meilleur gagne parce que j’ai de grands amis dans les deux camps », a déclaré le Brésilien.