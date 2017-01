Edinson Cavani a vécu un match terrible. Après un énorme loupé dès la 1èere minute de jeu, l’Uruguayen n’a jamais réussi à s’en remettre. Il n’a plus eu de ballon de but et à part sur cette passe pour Motta qui aurait mérité meilleur sort, il a traversé le match comme un fantôme. Sorti par Emery à la 70e et remplacé par Ben Arfa, il n’a même pas adressé un regard à son coach.

Ce dernier a jugé son remplacement en conférence de presse. « Nous voulons qu’il marque, il le veut aussi. Il a loupé, mais il a fait un bon travail. Il a fait la passe à Thiago Motta en seconde période. Il a fait le pressing que nous voulons. Après, on a mis Hatem Ben Arfa pour continuer son travailler. S’il était mécontent de sortir ? C’est normal, tous les joueurs veulent jouer. C’est la caractéristique du joueur. Il veut aider plus l’équipe. »