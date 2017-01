Jesé Rodriguez cherche à tout prix à quitter le Paris Saint-Germain. Seulement 6 mois après son arrivée, l’Espagnol n’a pas réussi a convaincre Unai Emery. Le Basque n’a plus retenu Jésé dans le groupe depuis la trêve internationale. Le joueur attend de connaître son sort, lui qui a une préférence pour Las Palmas, son club de cœur.

Selon La Provincia, le joueur n’est plus focalisé sur le projet du club de la capitale. Le journal espagnol est optimiste. Jésé veut rejoindre le club des îles Canaries, et la seule garantie de ce transfert est la parole de Jésé Rodriguez. Cependant, la transaction s’il y a, devrait se dérouler sous forme de prêt et non de transfert sec. Le prêt coûterait alors 2 millions d’euros à Las Palmas. Le prix de ce prêt est pour le moment un obstacle à la signature. Les trois parties continuent de négocier. À noter que, d’après le Corriere dello Sport, l’AS Roma, pas convaincue par Charly Musonda (20 ans, Chelsea), espèrerait toujours une volte-face de l’Espagnol dans ce dossier.