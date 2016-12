S’il dispose d’un temps de jeu moindre par rapport à son concurrent Serge Aurier (23 ans), Thomas Meunier (25 ans) s’est fait une spécialité d’inscrire des buts somptueux depuis son arrivée au Paris SG. Tout le monde se souvient de sa frappe de l’extérieur à Bâle (1-2, 4e journée de Ligue des Champions) ou de son lob ce mercredi contre Lorient (5-0, 19e journée de Ligue 1). Deux buts au sujet desquels le latéral belge s’est légèrement fait chambrer par Jérôme Rothen, ancienne gloire parisienne et désormais consultant pour RMC et SFR Sport.

« Le but est somptueux, mais je pense qu’il n’a pas fait exprès. Il veut la donner à Cavani. Mais pour voir ça, il faut avoir joué », a-t-il posté sur Twitter ce mercredi soir. Le Diable Rouge ne s’est pas démonté et lui a répondu. « Mon petit Jérôme, pourquoi ?! Chaque fois que je marque, tu doutes de moi... », a-t-il glissé, lui aussi sur Twitter. Sur le ton de l’humour, l’ex-international tricolore n’a pas hésité à le relancer. « Mon petit ? Tu prends des risques. Juste, apprends moi le lob façon malléole et reprise dévissée lucarne vu que tu as fait exprès. Mais sinon les buts sont magnifiques. Et après m’avoir appris les deux gestes, je te donnerais une leçon de centres aussi. Mes tweets étaient du second degré. Je préfère le dire, car beaucoup ne le comprenne pas. En aucun cas pour douter de ta qualité », a-t-il lancé. À quand une rencontre entre les deux hommes ?

@RothenJerome mon petit Jérôme, pourquoi ?! Chaque fois que je marque, tu doutes de moi... — Thomas Meunier (@ThomMills) 22 décembre 2016