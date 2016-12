Le futur de Marco Verratti au paris Saint-Germain ne cesse de faire parler. Hier encore, l’agent de l’Italien évoquait plusieurs offres pour son protégé. Mais encore une fois, le milieu francilien a tenu à rappeler son attachement pour les Rouge-et-Bleu.

« Je suis bien ici (à Paris). Il n’y a aucune raison pour laquelle je devrais partir. Je travaille pour gagner le plus de choses possibles, et mon rêve c’est de gagner ici pour le moment. Nous sommes encore en course pour atteindre tous nos objectifs », a-t-il déclaré dans des propos relayés par Il Corriere dello Sport.