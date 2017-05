Interrogé par les caméras de Canal + à la fin de la rencontre ayant opposé l’Atlético au Real Madrid ce soir, Karim Benzema s’est exprimé sur ce joli double contact qui a mené au seul but merengue de la partie.

« C’est une balle en profonfeur, je suis un peu esseulé et trois défenseurs viennent vers moi. Je tente le coup, ça passe, je ne me prends pas la tête, et derrière j’arrive à bien redresser le ballon pour mon coéquipier. C’est bien, ça a relancé l’équipe et c’était important », a confié l’attaquant.