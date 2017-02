L’avenir de Pepe est une énigme. Le défenseur portugais voit son contrat expirer au mois de juin, mais n’a toujours pas prolongé avec le Real Madrid. De plus, l’ancien de Porto a une offre très intéressante sur le plan économique du côté de la Chine. Mais du côté du club, on souhaite absolument le conserver, comme l’a encore confirmé Zinedine Zidane en conférence de presse ce samedi.

« Pepe ne pense qu’au Real Madrid actuellement. Et nous on pense avec Pepe d’ici à juin. On verra ce qui se passera alors. Avec tout ce qu’il a fait ces dernières années, on respectera sa décision. C’est une priorité que Pepe reste, qu’il reste ici jusqu’à ce que bon lui semble. Il a été et il est un joueur important de l’effectif. On verra ce qui se passera en juin, mais bien sûr que je veux qu’il reste », a confié le Français.