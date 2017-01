Andy Delort, le joueur de Tigres au Mexique, cherche un point de chute en France. Il est annoncé un peu partout depuis plusieurs jours, surtout au Stade Rennais, où le club en aurait fait une priorité.

Christian Gourcuff a tenu à ne pas s’enflammer en conférence de presse cet après-midi. « On a l’absence de Sio pendant un mois, ça change la donne au niveau de l’effectif. Andy Delort, déjà, est sous contrat et je ne sais pas s’il y a la possibilité de le libérer. Chaque chose en son temps. On communique quand les choses sont effectives. Certainement pas les rumeurs, mais encore moins sur les choses qui peuvent se passer », a-t-il lancé, relayé par Ouest France.