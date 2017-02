Auteur d’une performance incroyable hier contre Arsenal (victoire 3-1 des Blues) Eden Hazard (26 ans) est la cible de nombreuses louanges. Si son entraineur en club, Antonio Conte, a surtout salué la superbe forme physique de son joueur, son sélectionneur est allé plus loin. En effet Roberto Martinez, qui entraine les Diables Rouges depuis cet été, n’a pas hésité à comparer Hazard avec le meilleur joueur du monde : Lionel Messi après le but incroyable du Belge hier.

« Ce qu’il fait est incroyable. C’est que dans sa manière d’accélérer, de s’arrêter et de rester immobile ; il me rappelle beaucoup Messi. Peu de joueurs dans le monde sont capables de contrôler l’instant et de mettre les défenseurs où il veut les emmener. (…) Je pense qu’Eden, à 26 ans, est presque dans la parfaite période de sa carrière et la manière dont joue Chelsea, qui est la même que celle de son équipe nationale, lui donne vraiment un nouveau souffle dans sa carrière » a déclaré Martinez sur le plateau de Sky Sports.