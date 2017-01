Fraîchement arrivé à Séville, Stevan Jovetic est la recrue star du mercato estival des Andalous. Prêté par l’Inter Milan avec une option d’achat estimée entre 12 et 14 millions d’euros, le joueur a livré ses premiers mots lors de sa présentation.

« Je suis dans de bonnes conditions. Je parlerai avec l’entraîneur demain et on verra quand je pourrais jouer. J’ai parlé avec Nasri et il m’a dit tout ce qu’il y a de bien à Séville : une ambiance familiale, un grand club, un grand coach... C’est pour ça que j’ai signé ici », a confié l’attaquant.