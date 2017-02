Il était libre de tout contrat depuis son départ de l’AS Monaco en juin dernier, Ricardo Carvalho (38 ans) s’est officiellement engagé avec le Shanghaii SIPG pour un an.

Il rejoint donc son compatriote : l’entraîneur portugais André Villas-Boas, ainsi que d’autres joueurs de renom comme les Brésiliens Hulk et Oscar. C’est le club qui a annoncé son arrivée dans un communiqué : « Nous nous réjouissons de l’arrivée de Carvalho et nous sommes convaincus qu’il a la capacité et l’expérience pour renforcer notre défense la saison prochaine ».