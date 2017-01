Diego Contento est en instance de départ à Bordeaux. L’Allemand a joué seulement 13 matches de Ligue 1 avec les Girondins cette saison. Débarqué en Aquitaine en 2014, Diego Contento ne semble plus faire l’unanimité malgré une saison pleine en 2015/2016 (35 matches, 2 buts) et est bloqué par Pellenard et Poundjé sur le côté gauche.

Selon Sky Sports, l’ancien joueur du Bayern Munich est suivi par Sunderland. Les Black Cats aimeraient attirer le joueur de 26 ans en prêt. Le club anglais a pour le moment enregistré qu’une seule recrue depuis le début de la période des transferts, avec la signature de Joleon Lescott.