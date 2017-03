Les Spurs ont recruté Vincent Janssen cet été pour 22 millions d’euros en provenance de Alkmaar, mais l’attaquant néerlandais déçoit. Depuis le début de la saison, il n’a été titularisé qu’à 5 reprises en Premier League pour un but marqué, sur penalty. Mauricio Pochettino, son entraîneur, déclarait à son propos il y a quelques semaines : « Vincent Janssen doit montrer plus. La performance vient toujours de la façon dont les joueurs montrent leurs qualités, leur conviction sur le terrain d’entraînement. Lorsque vous sélectionnez le onze de départ et le banc, j’essaie d’être juste. Il est normal qu’il ait besoin de montrer plus ».

Heureusement pour Tottenham, Harry Kane enchaîne les grandes performances cette saison (21 titularisations et 17 buts en PL). Mais selon le Sunday Express, le club du nord de Londres chercherait un remplaçant au flop Janssen et Pochettino aurait coché le nom d’Andre Gray (25 ans). L’attaquant anglo-jamaïcain possède une bonne côte dans le royaume où il réalise une jolie saison avec Burnley (6 buts et 2 passes décisives en 20 matchs de Premier League) où son contrat court jusqu’en juin 2018. Gray aimerait passer un cap la saison prochaine en rejoignant une écurie qui joue régulièrement les places européennes.