Pour sa première apparition en match officiel avec le PSG, Julian Draxler a brillé, samedi soir, face à Bastia. Entré en seconde période, il avait clôt le festival parisien en inscrivant le septième but de la rencontre d’un joli piqué. Des débuts réussis donc, qui tranchent très clairement avec la fin de son aventure à Wolfsbourg. Nous vous relations, avant sa signature au PSG, les doutes de la presse allemande à son sujet, en raison de son irrégularité notamment.

Eh bien les joueurs de Bundesliga semblent penser la même chose. En effet, le magazine Kicker a publié hier les résultats de son sondage auprès des pensionnaires de Bundesliga, au sujet du joueur le plus décevant de la première moitié de saison en Bundesliga et c’est Julian Draxler qui a été le plus souvent cité, avec 51,3 % des votes. Soit une écrasante majorité puisque le second, Thomas Müller, n’a récolté que 5,5 % des voix.