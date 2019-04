Pour le meilleur et pour le pire. Cette semaine, Kinglsey Coman a fait parler de lui. Jeudi dernier, l’international tricolore s’est battu avec son coéquipier Robert Lewandowski lors de la séance d’entraînement. C’est ce qu’avaient rapporté nos confrères de Bild qui ont expliqué qu’après une discussion houleuse, les deux hommes en étaient venus aux mains. Finalement, ils ont été séparés par Niklas Süle et Jérôme Boateng. Le lendemain, Niko Kovac est venu éteindre l’incendie en conférence de presse. « J’ai parlé avec eux après l’entraînement. Tous les deux se sont excusés et ont regretté leur comportement. Ils n’auront aucune amende. Le problème est maintenant réglé. Durant les entraînements, les émotions sont là ».

Le dossier était clôt. Mais l’attitude des deux hommes allait forcément être scrutée de près. Et il n’y avait pas longtemps à attendre puis Lewandowski et Coman étaient titulaires dimanche lors du match opposant le Bayern Munich au Fortuna Düsseldorf. Une rencontre où le Français a montré la meilleure version de lui-même. Après une première grosse occasion où il a trouvé le poteau sur son chemin (5e), l’ancien joueur de la Juventus a trouvé la mire à deux reprises (15e, 41e) et a permis aux siens de mener 2 à 0. Au final, les Bavarois se sont imposés à l’extérieur sur le score de 4 à 1. Mais la prestation de Kingsley Coman, qui en est à 8 buts toutes compétitions confondues cette saison, a ravi tout le monde.

Le Bayern Munich veut construire autour de Coman

À commencer par Hasan Salihamidzic, le directeur sportif de l’écurie allemande. Ses propos sont relayés par L’Équipe. « Kingsley a plein de qualités et s’il échappe aux blessures, il ne fait pas de doute qu’il répondra aux attentes et qu’il deviendra un cadre du club, comme Franck l’a été pendant de nombreuses années ». Sous contrat jusqu’en juin 2023, le natif de Paris a toujours conservé la confiance de son club. Un club qui ne l’a pas lâché malgré ses nombreuses blessures. Cette saison, il a été touché à plusieurs reprises. Cela a commencé le 24 août face à Hoffenheim lorsqu’il a été blessé à la cheville gauche, la même qu’en fin de saison dernière. Opéré dans la foulée, il n’est revenu à la compétition que le 1er décembre dernier.

Après une nouvelle alerte face à Augsbourg le 15 février (cheville gauche), le footballeur âgé de 22 ans est sorti sur blessure le 23 février lors du match face au Hertha Berlin. Il avait été touché aux ischio-jambiers de la cuisse gauche. Après quelques jours d’absence, l’international tricolore a pu rejouer et même retrouver l’équipe de France durant le rassemblement du mois de mars. Malheureusement, il s’était blessé à la cuisse à l’échauffement alors qu’il allait être titularisé face à la Moldavie. Forfait également face à l’Islande, Coman est maudit. Il espère vivre une fin de saison sans encombre lui qui aura un rôle important à jouer durant cette fin de saison mais aussi à l’avenir. Car, comme l’explique L’Équipe, les pensionnaires de l’Allianz Arena comptent sur lui pour remplacer Franck Ribéry.