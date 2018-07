Un fabuleux destin. Parti pour être la doublure de Djibril Sidibé dans le couloir droit de la défense de l’équipe de France, Benjamin Pavard a profité de la méforme et des pépins physiques du Monégasque pour s’installer dans la peau d’un titulaire. Et après un premier tour rondement mené, l’ancien Lillois a confirmé, samedi, à Kazan, face à l’Argentine (4-3), inscrivant notamment un but splendide sonnant le réveil des Bleus en seconde période.

Ce but, une reprise limpide et imparable des dix-neuf mètres, propulse le jeune homme de 22 ans au rang de héros ce lundi en une de L’Équipe. Ce nouveau statut, le latéral droit pourrait également en mesurer les effets sur le marché des transferts. Son club, le VfB Stuttgart, en a bien conscience. Le directeur sportif Michael Reschke l’a confié dans les colonnes de Bild. « Le sujet Benjamin Pavard a pris encore plus de poids depuis samedi. Il y a un intérêt et des demandes de la part des meilleurs clubs en Europe », a-t-il lancé, sans se cacher.

Stuttgart refusera des offres à 50 M€ !

Pour autant, le patron du sportif au VfB s’est montré clair, le défenseur ne partira pas cet été, et ce, même en cas de grosse offre. « Mais nous ne vendrions pas Benji pour 50 millions d’euros cet été. Nous voulons le garder », a-t-il lâché. Pour Stuttgart, la donne est claire : il n’y aura pas de transfert cet été. En revanche, le VfB est prêt à négocier avec le futur club de Pavard pour un départ à l’été 2019. Et c’est visiblement, le plan de carrière de l’intéressé. « Nous sommes intéressés à l’idée de trouver une solution rapide avec l’un des clubs intéressés pour le 1er Juillet 2019 », a expliqué Reschke avant de conclure.

« Le facteur décisif est que Benji veut aussi cela », a-t-il indiqué. Bild dévoile toutefois que Benjamin Pavard dispose d’une clause libératoire dans son contrat, activable en juillet 2019, d’un montant de 35 M€. Un rendez-vous est prévu après le Mondial entre le club, ses conseillers et lui pour prendre une décision et négocier au mieux les conditions de son futur départ pour toutes les parties. D’ici là, la cote aura peut-être encore un peu gonflé !