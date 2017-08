L’été d’Ousmane Dembélé est de plus en plus agité. Le Français est l’une des priorités du Barça pour la saison à venir mais le Borussia ne compte pas le laisser partir à moins d’une offre astronomique. Kicker parlait ce matin d’un montant de 150 M€ quand le média catalan Sport évoquait lui la somme d’un peu plus de 100 M€. Le BvB a fixé la date du 26 août pour encore négocier un transfert du Français après quoi, il sera trop tard.

Et alors que les négociations sont toujours en cours, le joueur fait d’ailleurs son possible pour quitter le club allemand quitte à employer les grands moyens. En fin de semaine dernière, il ne s’est pas présenté à l’entrainement ce qui lui a valu de rester chez lui ce week-end au lieu de disputer un match de Coupe d’Allemagne. Pire encore, il ne communiquerait plus avec le club ni avec aucun de ses membres, ce qui rend la situation encore plus tendue. Les prochains jours seront déterminants.

« un homme sans scrupules, égocentrique et déloyal »

Problème, un nouveau grain de sable s’est glissé dans ce feuilleton. D’après le quotidien régional Ruhr Nachrichten, le vestiaire du Borussia commence en avoir assez du comportement d’Ousmane Dembélé. Ses coéquipiers le qualifieraient d’homme, « sans scrupules, égocentrique et déloyal. » Le média précise également que certains joueurs seraient choqués par le manque de respect tenu envers le club.

Cet agacement chez ses coéquipiers s’est déjà fait sentir dans les propos de Nuri Sahin. Le milieu de terrain avait expliqué après la victoire du BvB en coupe face à Rielasingen. « Le club s’est exprimé dans un communiqué à ce propos et a tiré les conclusions. Tout sera réglé en interne. Il y aura également une discussion entre l’équipe et Ousmane. Nous lui expliquerons notre point de vue sur ce sujet. » Dembélé apparaît de plus en plus isolé au sein du vestiaire, une solution doit être trouvée rapidement.