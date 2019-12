Depuis ce dimanche en début d’après-midi, Erling Braut Håland, l’attaquant international norvégien du Redbull Salzbourg qui a fait sensation en ce début de saison, notamment en Ligue des Champions avec la formation autrichienne, est devenu officiellement un joueur du Borussia Dortmund. Pourtant, toutes les grandes formations européennes lui faisaient la cour et c’est donc finalement la formation entraînée par Lucien Favre qui a raflé la mise.

Le BvB avait pourtant été rétrogradé dans la course à la signature du joueur de 19 ans. Tout d’abord c’est Manchester United qui avait tenté d’arracher sa signature. Dans la foulée, le RB Leipzig avait tenté sa chance et enfin, la veille de sa signature dans l’écurie de la Ruhr, c’était la Juventus Turin qui tenait la corde pour le faire venir dans son effectif. Ce lundi, les médias européens ont expliqué exactement ce qui s’était passé dans ce dossier.

Tout coûtera 59 M€ au BvB

D’une part, Tuttosport révèle des chiffres extravagants qui ont fait reculer la Vieille Dame. Cette dernière aurait dû dépenser 125 M€ pour l’avoir : 22 millions à Salzbourg, 80 pour le buteur, 8 pour son père et 15 à Raiola, son agent. En Angleterre, on détaille aussi pourquoi les Red Devils ont lâché l’affaire et cette fois ce n’est pas une question de prix. Mino Raiola et le père du joueur, l’ex-défenseur Alf-Inge Håland, voulaient avoir la main sur son futur transfert ainsi que l’instauration d’une clause libératoire.

En revanche Bild, le média allemand, explique autre chose. La somme totale dépensée est évaluée à 59 millions d’euros. Trois millions de commissions pour Raiola, 20 pour Salzbourg et 36 millions pour la durée du contrat jusqu’en 2024 (environ 8 M€ par an). En outre, l’argument sportif a compté, Håland pouvant constater que des jeunes sont devenus des stars au BvB (Pulisic, Sancho et Dembélé, pour ne citer qu’eux). Finalement, c’était un duel allemand pour sa signature, mais tôt dans la matinée, le clan Håland (le joueur, son père et son agent) a repoussé Leipzig avant de se rendre à Dortmund et s’engager avec le quatrième de Bundesliga. Un très joli coup réussi par le club de la Ruhr.