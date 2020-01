Le Bayern Munich aime décidément piocher chez les grands d’Espagne. Après avoir récupéré Philippe Coutinho sous la forme d’un prêt avec option d’achat à 120 M€ en provenance du FC Barcelone, le club bavarois vient d’annoncer ce mercredi l’arrivée d’Alvaro Odriozola, latéral droit du Real Madrid, prêté jusqu’à la fin de la saison.

« Le FC Bayern Munich récupère en prêt Álvaro Odriozola au champion d’Espagne du Real Madrid jusqu’à la fin de la saison en cours. L’arrière droit de 24 ans a signé son contrat sur la Säbener Straße après avoir réussi la visite médical et commencera déjà à s’entraîner au Bayern », peut-on lire sur le communiqué du club. Le président Karl-Heinz Rummenigge s’est également exprimé sur les raisons de cette venue. « Après des discussions internes, nous avons décidé de répondre à la demande de notre entraîneur-chef Hansi Flick pour un renfort défensif et avons décidé ensemble pour Álvaro Odriozola. Nous sommes très heureux de cette signature et remercions les dirigeants du Real Madrid pour les discussions très amicales et coopératives ».

Pour le Bayern, il était nécessaire de recruter un latéral droit. En effet, Hansi Flick, l’entraîneur intérimaire devenu titulaire au moins jusqu’à la fin de la saison, considère Benjamin Pavard comme un défenseur central et surtout Joshua Kimmich comme un élément très important du milieu de terrain. Après avoir envisagé plusieurs options, le club allemand s’est donc rabattu sur Odriozola. L’Espagnol de 24 ans était lui barré au Real Madrid par Carvajal et joue beaucoup moins que la saison passée. Le club merengue a donc accepté de le laisser filer en prêt en cours de saison. Une aubaine pour le Bayern Munich qui a vite bouclé ce dossier.