Le tirage au sort des 16es de finale de la Coupe de France a eu lieu ce lundi soir au stade Pierre-Mauroy, en marge de l’avant-dernier match des 32es, LOSC-Sochaux. Les clubs de Ligue 1 n’ont pas tous eu de la chance. Et pour cause, il y aura trois confrontations entre équipes de l’élite à commencer par Amiens qui recevra l’OL. Saint-Etienne recevra pour sa part Dijon alors que Reims ira à Toulouse.

Monaco a eu plus de chance mais devra se méfier lors de la réception du leader de Ligue 2, le FC Metz. Le PSG lui accueillera le vainqueur de la rencontre entre Grenoble et Strasbourg. Le tombeur de l’OM, Andrézieux (N2) recevra Lyon Duchère (National) pour un derby. Enfin, notons que les deux clubs franciliens de Régional 1, qui font office de petit poucet, Noisy-le-Grand et Viry-Châtillon auront fort à faire. Le premier ira à Furiani pour défier Bastia (N3) alors que les Essonnais recevront une seconde équipe de Ligue 1 avec le SM Caen. Les 16es de finale se tiendront le mardi 22 et mercredi 23 janvier.

Le tirage complet :

Sète (N2) - LOSC (L1) ou Sochaux (L2)

Monaco (L1) - Metz (L2)

Amiens (L1) - OL (L1)

Saint-Etienne (L1) - Dijon (L1)

Toulouse (L1) - Reims (L1)

Nancy (L2) - Guingamp (L1)

Bastia (N3) - Noisy-le-Grand (R1)

Saint Pryvé Saint-Hilaire (N2) - Rennes (L1)

Andrézieux (N2) - Lyon Duchère (N1)

Bergerac (N2) - Orléans (L2)

Vitré (N2) - Le Havre (L2)

Viry-Châtillon (R1) - Caen (L1)

Paris SG (L1) - Grenoble (L2) ou Strasbourg (L1)

Entente SSG (N) - Nantes (L1)

Villefranche (N) - Les Herbiers (N2)

Marignane Gignac (N) - Croix (N2)