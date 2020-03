C’est une demi-finale de Coupe de France alléchante qui s’annonce entre l’Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain ce mercredi soir au Groupama Stadium (match à suivre en direct commenté sur notre site). Un OL revigoré par ses succès à domicile face à la Juventus Turin et Saint-Étienne, qui ne se présente pas comme une victime consentante. Pour affronter le PSG, l’entraîneur Rudi Garcia devrait privilégier le système qui a fait ses preuves face à la Juventus, le 3-5-2.

Dans les buts, Anthony Lopes devrait être titularisé, avec un trio Denayer-Marcelo-Andersen devant lui. Le Danois ferait son retour, d’autant que Marçal a eu un souci musculaire. Sur les côtés, Rafael est pressenti à droite pour reposer Dubois, qui a enchaîné les matches depuis son retour de blessure, et Cornet pourrait, lui, revenir arpenter le couloir gauche. Au milieu se pose la question d’une nouvelle titularisation de Bruno Guimarães, déjà indispensable, mais qui aura peut-être besoin de souffler. Dans ce cas, le jeune Caqueret prendrait le relais, avec Tousart et Aouar à ses côtés.

Les choix de Tuchel observés à la loupe

Devant, Moussa Dembélé apparaît comme incontournable. Mais avec qui pour l’accompagner ? Selon les mots de Rudi Garcia en conférence de presse, Toko-Ekambi a eu une alerte musculaire. La deuxième place se joue entre Traoré et Terrier. Côté parisien, il y aura des enseignements à tirer de cette rencontre, un match à élimination directe tout comme sera celui face à Dortmund mercredi prochain. Thomas Tuchel, le coach parisien, va-t-il aligner une équipe proche de celle qu’il choisira la semaine prochaine ou va-t-il utiliser toutes ses armes en lançant Verratti et Meunier, qui seront suspendus en Ligue des Champions. C’est l’interrogation majeure.

Selon Le Parisien et L’Équipe, il y a plus de chances de voir une équipe sans ces deux éléments. En défense, pour protéger Navas, on devrait retrouver Kehrer à droite, Bernat à gauche et une défense Diallo-Kouassi, puisque Kimpembe est suspendu, Thiago Silva blessé et Marquinhos utilisé au milieu. Pour accompagner le Brésilien, la place se joue entre Gueye et Paredes mais le premier semble tenir la corde. Sur les côtés, on retrouvera Neymar à gauche, Sarabia à droite, en raison de l’alerte subie par Di Maria lors de PSG-Dijon. Enfin, devant, on regardera avec curiosité le choix de Tuchel pour le poste de deuxième attaquant, entre Icardi et Cavani, pour épauler Mbappé.