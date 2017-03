On attendait autre chose que la triste image donnée par l’Olympique de Marseille que ce dimanche lors de la rencontre face au Paris Saint-Germain (1-5) contre l’AS Monaco en Coupe de France. Rudi Garcia décidait de changer les choses en proposant un 5-4-1 avec Doria et Sertic titulaires, tout comme Henri Bedimo côté droit. Les débuts étaient plutôt convaincants même si les Asémistes se créaient les premières occasions. Moutinho trouvait, sur une attaque placée, Nabil Dirar dans le dos de Dimitri Payet, mais le Marocain était contré par un bon retour de Doria (6e). Sur le corner qui suivait, Raggi récupérait le cuir côté gauche et centrait pour la tête de Touré qui n’inquiétait pas le portier phocéen (7e).

Mais les Olympiens n’allaient pas tarder à réagir. L’OM sortait la tête peu à peu de l’eau et obtenait un corner. Bien botté par Thauvin, le coup de pied de coin arrivait sur la tête de Doria qui ne pouvait pas cadrer (9e). Dans la foulée, bien lancé dans le dos de la défense, Njie contrôlait, transmettait en retrait à Thauvin qui tentait un enroulé du pied gauche bien capté par De Sanctis (11e). Sauf que l’ASM allait trouver l’ouverture. Sur une faute - discutable - de Vainqueur, Moutinho frappait le coup franc, le mur phocéen se désagrégeait, et le ballon, après avoir frappé le poteau, était prolongé dans les filets par Pelé (0-1, 19e). Le rythme est ensuite clairement redescendu et les Monégasques mettaient le pied sur le ballon, il ne se passait plus grand-chose. Jusqu’à ce que l’OM se réveille. Sur une récupération très haute de Vainqueur, Maxime Lopez décalait Thauvin sur le côté droit. Ce dernier centrait et, au point de penalty, Dimitri Payet remettait les deux équipes à égalité (1-1, 43e). À la pause les deux équipes se quittaient dos à dos.

Mbappé frappe encore

Au retour des vestiaires, l’ASM reprenait le ballon et imposait sa domination. L’OM tentait de placer quelques banderilles en contre, mais sans succès puisque les attaquants marseillais se retrouvaient trop isolés, comme en témoigne cette frappe de Thauvin en bout de course dans la surface (54e). La réponse des hommes de Jardim ne se faisait pas attendre. Dirar déboulait sur son côté droit et centrait en retrait. Valère Germain, bien démarqué au point de penalty, croisait trop sa frappe (55e). À partir de ce moment, les ouailles de Rudi Garcia ne parvenaient plus à sortir le ballon de leur camp.

Mais étrangement, la physionomie de match changeait à nouveau ! Après un corner, Mbappé partait en contre et lançait Benjamin Mendy, magnifiquement stoppé par un Hiroki Sakai vigilant (63e). Et l’OM allait le payer. Sur un amour de ballon donné dans le dos de Florian Thauvin, Mendy s’appliquait et centrait pour Mbappé qui devançait Rolando et trompait Pelé en déviant le ballon (1-2, 66e). On attendait toujours un éclair de Dimitri Payet, totalement invisible sur cette deuxième période. Garcia décidait alors de sortir Vainqueur pour faire rentrer Zambo Anguissa et passer en 4-2-3-1 avec Sertic au milieu et Lopez en meneur de jeu (70e). Mais l’OM, au fond du gouffre, allait répondre présent ! Thauvin lançait bien Njie dans le dos de la défense, l’international camerounais décalait Sakai qui centrait en retrait pour Cabella qui poussait le ballon au fond des filets (2-2, 84e).

Qui dit match nul à la fin du temps réglementaire dit prolongations de trente minutes. Les Monégasques tentaient à nouveau, obtenant directement deux corners. Bakayoko reprenait de la tête, mais Pelé captait sur la ligne (92e). Il y avait un peu moins de rythme et les équipes étaient coupées en deux. Mais sur un contre, Monaco allait encore faire mal. Bernardo Silva lançait parfaitement Mbappé à la limite du hors jeu et bien couvert par Rolando, ce dernier glissait le ballon à Mendy qui marquait dans le but vide (104e). Pour les quinze dernières minutes de la rencontre, l’ASM assiégeait le but de Pelé et on se demandait vraiment comment l’OM pouvait ne pas encaisser un autre but. Mbappé obligeait même l’Albatros à bien se coucher (109e). Mais l’OM allait encore revenir ! Sertic de la tête servait magnifiquement Cabella qui signait un doublé et l’égalisation de l’OM (3-3, 111e). Mais une nouvelle fois, Mendy, l’ancien de la maison, allait faire mal ! Bien décalé par Mbappé, le latéral gauche centrait en retrait pour Lemar qui ne se faisait pas prier (3-4, 112e).

L’homme du match : Mendy (8,5) : quel match incroyable de l’arrière gauche de l’ASM !!! Si à l’image du collectif asémiste ce soir, il aura joué sa première mi-temps dans un faux rythme, en apportant beaucoup moins qu’à son habitude sur un point de vue offensif ; on a retrouvé le meilleur de Benjamin Mendy avec une énorme activité à la sortie des vestiaires. Il aurait pu d’abord se créer une belle occasion si Mbappé s’était un peu plus appliqué sur sa passe (63e), mais l’ancien marseillais n’est pas un homme rancunier et il s’est appliqué pour offrir un beau centre à son jeune partenaire amenant le second but monégasque (66e). L’histoire d’amour entre les deux hommes n’était pas terminée puisque le jeune attaquant lui donnera ensuite l’occasion de marquer dans son ancien stade pour redonner l’avantage aux Blancs et Rouges (3-2 ; 104e) avant de le retrouver pour une énième fois en récupérant une passe de ce dernier et de délivrer sa seconde passe décisive de la soirée, cette fois-ci pour Lemar (113e).

OM :

Pelé (4) : il a été plutôt bon au début du match en captant la tête de Touré (6e) ou en effectuant de belles sorties sur les centres asémistes. Mais il propulse le ballon dans ses propres buts sur le coup franc de Moutinho (19e). Cela n’a pas été mieux en deuxième période où il a manqué de nombreuses relances assez simples. Il prend un but de Mbappé où il n’est pas franchement très vigilant (66e). Il est décisif sur la frappe de Benjamin Mendy (90e +3). Il ne peut rien sur le but de Mendy (104e) et il se couche bien sur la frappe de Mbappé (109e). Il ne voit pas le boulet de canon de Lemar partir (112e).

Sakai (6,5) : c’est certainement le défenseur le plus sûr de l’OM en ce moment, et même lui, défensivement, ce n’est pas l’assurance tout risque. Offensivement il est toujours important pour proposer des solutions à Florian Thauvin sur son couloir droit où il évolue très haut. Il fait un retour incroyable sur Benjamin Mendy (63e). Il offre un amour de passe décisive à Cabella (84e). Remplacé par Rod Fanni (97e).

Sertic (6) : on n’avait pas très bien compris pourquoi il n’avait pas joué contre Paris tant il est un élément sur lequel on peut compter en défense centrale. Si on a vu qu’il avait du mal face à la vitesse de Kylian Mbappé, il est aussi très bon au duel et donne de lui-même pour aller contrer les frappes et transmissions adverses. Il a encore été très très bon en deuxième période. Il fut à nouveau très précieux au milieu de terrain lors de la réorganisation tactique de Garcia (70e). Il offre d’une magnifique déviation le but du 3-3 à Rémy Cabella (111e).

Rolando (4,5) : défensivement, c’est censé être le patron de la défense. Mais on n’a pas vraiment l’impression qu’il est beaucoup écouté par ses collègues défenseurs. À l’instar de Sertic, il a donné de lui-même en se jetant sur des frappes adverses. Pêche toujours un peu à la relance. Il a bien mieux géré en deuxième période alors que son équipe était assiégée. Il est devancé par Mbappé sur le deuxième but de Monaco (66e). C’est lui qui couvre Mbappé sur le troisième but de Monaco (104e).

Doria (5,5) : il est vraiment étonnant. Dans un premier temps on l’a vu placer sa tête juste au-dessus des buts de De Sanctis. On l’a vu ensuite perdre un duel aérien face à Valère Germain. Il est toujours à la limite de la rupture et c’est sûrement ce qui fait son charme. Une première période très correcte. Lors de la seconde période, il a toujours été solide. Il revient bien sur Mbappé (76e).

Bedimo (5) : de retour en tant que titulaire, Henri Bedimo propose bien plus offensivement que Patrice Evra. Toutefois, le danger est souvent venu de son côté. Mais avec Doria derrière lui et un Payet qui défendait plus qu’à l’habitude, il a été assez serein tout au long de la première période. Un peu mieux en deuxième période, il a globalement tenu la baraque.

Vainqueur (6) : s’il y en a un qui tient son rang ces derniers temps, c’est bien le milieu défensif de l’OM prêté par l’AS Roma. Ce n’est pas certain qu’il fasse vraiment faute sur l’ouverture du score (19e). Par contre il effectue un beau retour sur Mbappé (40e) et surtout, c’est lui qui empêche la progression monégasque et qui récupère le ballon sur l’égalisation de Payet (43e). Il prend un jaune par frustration pour une faute sur Dirar (60e). Remplacé par Zambo Anguissa (71e) qui a mis quelques coups.

Lopez (4) : le titulariser autant de fois ne semble pas lui rendre service. Dans un registre inhabituel, Maxime Lopez a rendu une pâle copie et encore, c’est un euphémisme. Le minot marseillais semble vraiment à bout de souffle et il va falloir que Rudi Garcia pense à le faire souffler un petit peu. C’est quand même lui qui décale Thauvin sur l’égalisation de Payet (43e). Passé au poste de numéro 10 à la 70e minute, ça a été un peu mieux. Remplacé par Rémy Cabella (77e) qui a égalisé grâce à un super travail de Njie et de Sakai (84e). Il s’offre un doublé sur une magnifique déviation de Sertic (111e) et a permis, par deux fois, à l’OM d’espérer.

Thauvin (5,5) : il a été l’Olympien le plus entreprenant offensivement. Bien en jambes, il a tout tenté sur son côté droit. Les dribbles, les passes et même quelques frappes bien senties et surtout bien captées par De Sanctis. Ce n’est pas étonnant si c’est lui qui offre l’égalisation à Payet d’un sublime centre (43e). Il ne suit pas Benjamin Mendy sur le deuxième but monégasque (66e). Il offre un amour de ballon à Njie sur l’égalisation de Cabella (84e).

Payet (5) : en début de match, il n’a pas franchement fait d’éclats. Il a beaucoup décalé et surtout beaucoup défendu pour venir en aide à un Bedimo de retour dans le couloir gauche. On attend vraiment mieux d’un joueur de sa qualité. Un peu mieux en fin de première, il égalise sur un super centre de Thauvin (43e). Totalement fantomatique en deuxième période. Il faudrait qu’il souffle un peu lui aussi.

Njie (5) : on a beaucoup plus vu l’international camerounais ce soir que contre le Paris Saint-Germain. S’il n’a pas vraiment fait le poids lors des duels, ses appels et ses remises ont été très intéressants et ont permis à l’Olympique de Marseille de jouer beaucoup plus haut. Toujours aussi intéressant en deuxième période, malheureusement pour lui il était vraiment esseulé. Il décale magnifiquement Sakai sur le but de Cabella (84e).

Monaco :

De Sanctis (4) : l’ancien portier de l’AS Roma et du Napoli a commencé tranquillement le match en captant aisément les frappes trop molles de Florian Thauvin (11e, 16e) et le lob trop présomptueux de Payet (39e). Il ne peut en revanche rien faire sur les buts à bout portant de Payet (43e) et de Cabella (84e, 111e).

Jemmerson (4,5) : un match mitigé de la part du défenseur brésilien. S’il se fait trop facilement éliminer par une feinte de Florian Thauvin (54e) qui n’a finalement rien donné, il aura cependant complètement éteint Njie en réussissant à bien gérer sa pointe de vitesse, excepté sur une action : celle qui amène le but de l’égalisation marseillaise (2-2 ; 84e). Il se fait également devancé par Cabella à (3-3 ; 111e).

Raggi (4) : un match assez difficile pour le défenseur central italien ce soir. S’il n’a pas déçu en se montrant incisif dans ses interventions et en étant également propre à la relance, il ne peut pas empêcher les Marseillais d’inscrire 3 buts.

Touré (5,5) : match correct du Franco-Malien qui n’a pas eu beaucoup de travail à faire sur un point de vue défensif. Même si le premier but marseillais vient de son côté (43e) la faute revient plus à Dirar qu’à lui. Il aura aussi apporté le surnombre à quelques reprises sur son côté, mais sans la réussite qu’on lui connaît habituellement.

Bakayoko (6) : des erreurs dues à un relâchement flagrant, mais son inhabituel numéro 10 floqué sur son maillot lui a donné des ailes sur quelques actions comme sur ce magnifique enchaînement de dribble à la 27e où il élimine 3 adversaires avant de frapper au-dessus des cages de l’ancien MUC. Il a touché beaucoup de ballons et n’a presque jamais été pressé par les Marseillais, ce qui lui a permis de tenter pas mal de percées balles au pied.

Moutinho (6) : le Portugais a joué sur un rythme de sénateur qui a donné le pouls de cette rencontre en première période. Avec quelques erreurs techniques inhabituelles de sa part, il n’aura pas trop apporté excepté évidemment son coup franc qui amène le but monégasque à la suite d’un cafouillage entre Thauvin et Pelé (19e). Il délivre aussi quelques passes délicieuses en seconde mi-temps en décalant bien Mendy sur le deuxième but monégasque (66e) et en lançant bien Mbappé (76e).

Jorge (5) : le Brésilien effectué ce soir au Stade Vélodrome sa première apparition avec ses nouvelles couleurs et a été plutôt discret. Notamment en première mi-temps alors que le jeu monégasque penchait plutôt de son côté à gauche. Victime d’une grosse faute par derrière de la part se Vainqueur (17e) on a pensé qu’il allait finir son match plus vite que prévu. Une reprise du pied droit après une remise de la tête de Mbappé, mais le ballon est contré (26e). En seconde mi-temps il croise trop sa frappe après bien crocheté dans la surface (56e). Remplacé par Lemar (95e) qui délivre Monaco en reprenant un énième bon centre de Mendy (113e).

Dirar (4,5) : le marocain a manqué un peu de rythme ce soir. Positionné à droite il a été assez discret dans le jeu en première mi-temps. Il est notamment fautif sur le but de Payet (43e) en perdant le ballon à 30 mètres de ses cages. Il délivre un joli centre qui aurait dû se muer en passe décisive pour Germain (54e). Remplacé par Bernardo Silva (79e) qui aurait notamment pu inscrire le but de l’année après un enchaînement incroyable de feintes mettant à plusieurs reprises les défenseurs adverses les fesses par terre (89e).

Germain (4) : capitaine de l’ASM ce soir, l’ancien Niçois a réalisé un match très discret. Il n’a jamais pu hausser son niveau de jeu a contrario de ses coéquipiers. À quelques mètres du but de Pelé, il rate son geste (54e) et ne cadre pas sa frappe en une touche de balle alors qu’il avait l’occasion de redonner l’avantage aux siens. Remplacé par Fabinho (79e) qui effectue une entrée catastrophique en perdant pas mal de ballons et en se faisant devancer par Sertic sur le troisième but de l’OM (111e).

Mbappé (8,5) : il a éclaboussé de sa classe cette partie et a été en ballottage jusque dans les dernières minutes avec son amant du soir (Benjamin Mendy) pour être désigné homme du match. Avec beaucoup d’accélérations et de dribbles qui ont créé de nombreuses différences (39e, 40e, 52e) il a erré incontestablement l’attaquant Monégasque le plus dangereux ce soir. Il offre une balle de but inexploitée par Jorge (56e), mais transforme parfaitement le centre de Mendy en coupant au premier poteau (66e). En ratant complètement une tête (81e) il nous rappelle, une fois de plus son aîné Thierry Henry, qui n’était pas non plus vraiment à l’aise dans ce secteur de jeu. Parti à la limite du hors-jeu il rend la pareille à Mendy (104e) pour le troisième but, avant de décaler ce dernier pour que celui-ci délivre sa deuxième passe décisive (113e).