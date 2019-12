Après les qualifications de Reims aux dépens de Montpellier (1-0) et de Lille à Monaco (3-0), les autres affiches des huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue se jouaient en ce mercredi. Le premier match ce jour était attendu puisque l’Olympique Lyonnais, dans la tourmente après les pertes de Depay et Reine-Adélaïde sur blessure (rupture des ligaments croisés) et aussi l’atmosphère pesante avec les supporters, recevait le Toulouse Football Club, guère mieux. Pour cette rencontre, Rudi Garcia décidait d’innover en proposant le poste de latéral gauche à Maxwel Cornet et en titularisant Marcelo, au cœur de la polémique avec les fans, ainsi que les jeunes Amine Gouiri et Rayan Cherki.

Dès les premiers instants, on a bien compris que cela allait être très dur pour les coéquipiers de Kelvin Amian. En effet, après un contrôle sur le côté droit, Bertrand Traoré repiquait dans l’axe pour ouvrir le score dès les premières minutes de jeu (1-0, 2e). Cinq minutes plus tard, Amine Gouiri partait dans le dos de la défense, mais croisait trop sa frappe (7e). Le Tef’ tentait bien de réagir, mais Kelvin Amian envoyait le cuir largement au-dessus du but de Ciprian Tatarusanu (14e). On se demandait vraiment comment les hommes de Kombouaré allait pouvoir trouver la faille.

Le show Bertrand Traoré

Finalement, l’OL allait doubler la mise. Jean Lucas, titularisé pour l’occasion, tentait sa chance de loin. Grâce à une erreur de main du portier toulousain, Mauro Goicoechea, le Brésilien s’offrait son premier but lyonnais (2-0, 17e). Les Rhodaniens ne s’arrêtaient pas et Amine Gouiri mettait à nouveau Goicoechea à l’épreuve et ce dernier détournait la tentative croisée du jeune lyonnais en corner (30e). Enfin, la dernière grosse action de la première période était à l’actif de Kelvin Amian qui voyait Ciprian Tatarusanu repousser des genoux sa frappe au sol (34e). A la pause, l’OL menait fort logiquement face à un Téfécé dépassé.

En seconde période on a cru que l’OL allait retomber dans ses travers puisque sur une frappe croisée, Manu Koné réduisait l’écart dès la reprise (2-1, 47e). Mais finalement, les locaux allaient douter seulement dix petites minutes puisque Bertrand Traoré, qui s’infiltrait bien dans la surface, y allait de son doublé (3-1, 57e). On sentait que les efforts étaient de plus en plus compliqués, en témoigne cette accélération de Traoré pour venir récupérer le ballon, ce qui semblait l’épuiser. Rudi Garcia décidait ainsi de le laisser souffler en le remplaçant par Houssem Aouar (69e). Finalement, il ne se passait plus grand-chose à part une sortie hasardeuse de Tatarusanu (74e) et une tentative un peu désespérée de Thiago Mendes (90e). Sauf qu’en toute fin de rencontre, Martin Terrier en décidait autrement. L’ancien Strasbourgeois récupérait le ballon côté droit et s’en allait battre, tout seul, comme un grand, le portier de Toulouse (4-1, 90e +1). Avec ce résultat, l’OL rejoint donc Reims et Lille en quart de finale.

