Une fois n’est pas coutume, c’est sur Canal + que s’est déroulé le tirage au sort des 1/16e de finale de la Coupe de France qui se dérouleront les mardi 24 et mercredi 25 octobre. Et Mickael Madar et Philippe Doucet, en charge du tirage, ont proposé plusieurs affiches de choix dont un alléchant Strasbourg-Saint Etienne.

A noter que les équipes qualifiées en Coupe d’Europe sont exemptées de ce premier tour intégrant les équipes de Ligue 1. Parmi les équipes qualifiées, on retrouve 14 clubs de Ligue 1, 5 clubs de Ligue 2 et un club de National. Le petit poucet de la compétition, le Red Star, recevra le FC Metz. Au total, il y aura 4 affrontements entre clubs de Ligue 1. Le LOSC de Marcelo Bielsa, en difficulté, accueillera de son côté un voisin nordiste, Valenciennes.

Le tirage des 1/16e de finale de la Coupe de la Ligue :

ESTAC Troyes (L1) - Amiens SC (L1)

EA Guingamp (L1) - Montpellier (L1)

Angers (L1) - Nancy (L2)

Strasbourg (L1) - AS Saint-Etienne (L1)

Dijon (L1) - Stade Rennais (L1)

Lorient (L2) - Caen (L1)

Red Star (NAT) - Metz (L1)

LOSC (L1) - Valenciennes (L2)

TFC (L1) - Clermont Foot (L2)

Tours (L2) - FC Nantes (L1)