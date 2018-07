Première qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du Monde, l’équipe de France attendait impatiemment de connaître son adversaire. La réponse était dévoilée après le choc de ce vendredi soir entre le Brésil et la Belgique. Côté brésilien, Tite alignait un 4-2-3-1 et pouvait compter sur le retour de Marcelo à gauche de la défense. Fernandinho était titularisé à la place de Casemiro suspendu. En face, Roberto Martinez optait pour un 3-4-3 et titularisait Marouane Fellaini ainsi que Chadli au milieu. Dès les premiers instants du match, la Belgique se procurait une première opportunité. Kevin De Bruyne récupérait le cuir dans les pieds de Marcelo et décochait une frappe trop écrasée qui filait à côté. Le Brésil répliquait sur un corner tiré par Neymar qui revenait sur Thiago Silva dont la déviation mourait sur le poteau de Courtois (8e). Une occasion qui matérialisait la fébrilité belge en début de match.

Mais contre toute attente, la Belgique ouvrait le score. Sur un corner d’Hazard, Fernandinho déviait malencontreusement le ballon du bras et trompait Alisson (0-1, 13e). Loin de rendre les armes, la sélection brésilienne partait à l’assaut des buts gardés par Courtois. Servi par Neymar aux abords de la surface, Philippe Coutinho voyait sa frappe bien captée par Courtois (19e). Le portier belge était de nouveau sollicité sur une frappe tendue de Marcelo et s’interposait avec autorité sur sa ligne (25e). La Belgique creusait l’écart sur un contre meurtrier mené par Romelu Lukaku. L’attaquant de Manchester United récupérait le cuir au milieu du terrain, déposait Fernandinho et Paulinho avant de décaler De Bruyne côté droit. L’ailier belge décochait une frappe tendue qui trompait Alisson (0-2, 31e). Dos au mur, les hommes de Tite réagissaient encore avec Coutinho dont la frappe enroulée était détournée par Courtois en corner (37e). Juste avant la pause, Alisson sauvait les siens sur un coup-franc bien enroulé de De Bruyne (40e).

Renato Augusto redonne espoir au Brésil

Au retour des vestiaires, Tite abattait une première cartouche avec l’entrée de Roberto Firmino à la place d’un Willian plutôt décevant. Au bord de l’élimination, le Brésil prenait le contrôle des opérations. Sur la gauche, Marcelo débordait et centrait fort devant le but mais Firmino trop court ne pouvait toucher le cuir (51e). Quelques secondes plus tard, Fagner lançait Paulinho qui butait sur Courtois (53e). Les Diables Rouges souffraient dans le début du second acte. Il fallait attendre l’heure de jeu pour entrevoir une opportunité belge. Chadli s’arrachait au milieu du terrain et servait De Bruyne qui décalait à gauche Hazard dont la frappe croisée passait juste à côté (61e). Dans la foulée, Douglas Costa s’enfonçait dans la surface mais sa frappe était repoussée par Courtois (62e). Le joueur de la Juventus bien lancé dans la profondeur butait une nouvelle fois sur Courtois (74e).

Le Brésil recollait au score quelques secondes plus tard. Sur une superbe inspiration de Coutinho, Renato Augusto trompait Courtois de la tête (1-2, 76e). Quatre minutes plus tard, Philippe Coutinho alertait une nouvelle fois Augusto dont la frappe rasait le montant de Courtois. Les Brésiliens mettaient la pression sur les buts de Thibaut Courtois. Sur la gauche Neymar semait la zizanie dans la défense belge et centrait au point de penalty pour Coutinho quoi manquait l’immanquable (84e). Dans les ultimes secondes, Neymar voyait sa frappe enroulée détournée miraculeusement en corner par Courtois (90+4). Au bout du suspens, la Belgique atteint le dernier carré du Mondial et affrontera l’équipe de France mardi à 20 heures.

Retrouvez le film du match sur notre live commenté.

L’homme du match : Hazard (8,5) : quand son équipe était en difficulté en début de match, il est redescendu chercher le ballon. Il s’est ensuite amusé à placer quelques accélérations dévastatrices pour ridiculiser le duo Fernandinho-Paulinho. Sa vista et ses ouvertures millimétrées ont profité à Meunier, sur le côté droit, Chadli puis De Bruyne, sur le côté gauche. Si sa vitesse a posé de gros problèmes au milieu brésilien et offert plusieurs bons ballons à ses partenaires d’attaque, ses crochets dévastateurs et ses petites combinaisons avec De Bruyne ont également émerveillé la Kazan Arena. Il a ressorti et conservé des ballons précieux en seconde période et provoqué fautes et cartons (Fernandinho, Fagner). Exceptionnel.

Brésil

Alisson (5) : le portier brésilien ne peut rien faire sur le but heureux marqué par la Belgique. Il est surpris par la déviation du bras de son partenaire Fernandinho (0-1, 13e). Ne peut que constater les dégâts sur la frappe tendue signée De Bruyne (0-2, 31e). Le gardien de l’AS Roma sauvait les siens sur un coup-franc de De Bruyne juste avant la pause (40e).

Marcelo (5) : pour son retour dans le onze de Tite, le latéral gauche du Real Madrid a connu un véritable cauchemar dans la première demie heure de jeu. En plus d’un apport offensif limité, il est laxiste dans son placement sur le deuxième but belge (0-2, 31e). Sa deuxième période fut plus conforme à son statut. Il s’est projeté régulièrement vers l’avant et fut un danger constant dans son couloir.

Miranda (5) : capitaine ce soir, il a éprouvé les pires difficultés face aux vagues belges. Bien secondé par Thiago Silva sur les situations chaudes, il a été malmené par les fulgurances belges. Beaucoup plus à son avantage au retour des vestiaires, ou il s’est montré plus incisif dans les duels.

Thiago Silva (4,5) : le seul qui a essayé de surnager défensivement au Brésil. Toujours bien placé, ses interventions ont été propres comme depuis le début de ce Mondial. Aurait pu ouvrir le score en début de match sur un corner de Neymar mais sa déviation s’est écrasée sur le poteau (8e). S’est montré moins à son avantage au retour des vestiaires au contraire de Miranda.

Fagner (3,5) : le latéral droit brésilien a éprouvé les pires difficultés à exister dans son couloir. En plus de Chadli, il a dû gérer les accélérations d’Eden Hazard quand celui-ci débarquait dans son couloir. Il s’est rattrapé dans le second acte en se montrant plus rigoureux défensivement.

Fernandinho (2,5) : pour sa première titularisation du Mondial, le milieu de Manchester City s’est distingué de bien mauvaise manière. C’est lui qui ouvre le score pour les Belges en déviant le ballon du bras sur le corner frappé par Hazard (0-1, 13e). Il se fait prendre de vitesse par Lukaku sur le deuxième but des Diables Rouges (0-2, 31e). Sa traversée du désert s’est poursuivie en seconde période.

Paulinho (3,5) : le milieu du FC Barcelone a été invisible dans le premier acte. Malmené physiquement notamment quand Lukaku décrochait, il a vécu un cauchemar dans l’entrejeu. Il n’a pas réussi à organiser comme il le devrait, le jeu de son équipe. Plus en évidence comme l’ensemble de ses partenaires dans le second acte. Sur une belle passe de Fagner, il manque son duel face à Courtois (53e). Remplacé à la 72e par Renato Augusto qui a remis les siens sur les bons rails grâce à sa tête victorieuse (1-2, 76e). Il manque d’un rien l’égalisation sur une offrande de Coutinho (80e).

Neymar (4) : le numéro dix brésilien a essayé d’apporter de la percussion et des solutions à son équipe. Pas toujours heureux dans ses choix, il a beaucoup porté le ballon sans pour autant apporter son brin de folie habituel. Le joueur du PSG s’est montré discret dans le second acte avant deux fulgurances en fin de match. Son offrande pour Coutinho aurait mérité meilleur sort (84e). Sa frappe enroulée dans les ultimes secondes est détournée miraculeusement par Courtois (90+4).

Coutinho (5) : le seul à se montrer véritablement dangereux dans le premier acte. Il a beaucoup réclamé le cuir, et n’a pas hésité à tenter sa chance de loin comme à la 19e et à la 37e. Joue beaucoup dans les petits périmètres mais reste capable d’allonger le jeu. Il a un peu disparu de la circulation par la suite jusqu’à son ouverture lumineuse sur le but de Renato Augusto (1-2, 76e). Aurait pu être passeur décisif une nouvelle fois sur la tentative d’Augusto (80e).

Gabriel Jesus (3) : l’attaquant de Manchester City déçoit dans ce Mondial. Malgré une volonté évidente, il n’a pas pesé sur la défense belge. Ses coéquipiers n’ont pas réussi à le trouver dans le premier acte. Remplacé à la 56e par Douglas Costa qui aurait pu réduire le score si il avait gagné son duel face à Courtois (62e). Il a sans cesse provoqué, percuté sur le flanc droit. Une entrée convaincante.

Willian (3) : bien muselé par Vertonghen, il s’est beaucoup dépensé sans être récompensé pour autant de ses efforts. Incapable d’apporter sa percussion ou sa qualité de débordement, il a été repoussé loin des buts de Courtois dans le premier acte. Remplacé à la pause par Firmino (3,5) qui a essayé de peser sur la défense belge sans pour autant se montrer dangereux.

Belgique

Courtois (8,5) : alors que ses défenseurs étaient sous l’eau depuis le coup d’envoi, il a eu à intervenir pour la première fois à la 15e minute. Il débute avec une belle intervention sur un centre tendu de Willian. Il est ensuite attentif sur les frappes vicieuses de Coutinho (19e) et Marcelo (26e). Salvateur avec sa main droite contre son poteau lorsque Meunier dévie un centre vers son but, il est toujours là lorsque Coutinho enroule un missile du droit (37e). Toujours chaud dans le deuxième acte, il intervient parfaitement sur une frappe dans un angle fermé de Paulinho (55e) puis vient dégoûter Douglas Costa (62e, 71e, 75e). Ne peut rien sur la réduction du score de Renato Augusto (76e). Il enlève le but de l’égalisation à Neymar d’une claquette d’anthologie (90+4).

Vertonghen (6,5) : le défenseur de Tottenham n’a pas hésité à sortir de ses vingt derniers mètres pour suivre Willian comme son ombre et le faire reculer. Il y est même allé un peu fort mais son intervention coude en avant n’a fait que sonner l’ailier de Chelsea et n’a pas été sanctionnée (28e). Parfois un peu trop volontaire, il se fait prendre par la protection du ballon de Paulinho et se retrouve à tacler par derrière. Il a montré beaucoup d’envie une fois le score acquis. Il est victime d’un petit pont dévastateur de Gabriel Jesus, qui aurait pu découler sur un penalty et souffre face à Douglas Costa en fin de match.

Kompany (5,5) : d’entrée, sa transversale trouve directement la touche (4e). Il est ensuite immobile face à Thiago Silva, qui trouve le poteau sur un corner, mais finit par se réveiller. Sur l’ouverture du score, sa détente au premier poteau surprend Fernandinho, qui trompe Alisson de l’épaule (0-1, 13e). Est là pour dégager les centres de Willian, depuis le côté droit. Volontaire, il est proche d’inscrire le 3e but d’une talonnade sur corner (42e) mais également passé près de commettre l’irréparable dans sa surface face à Gabriel Jesus. À 2-1, il laisse un boulevard à Renato Augusto, qui manque le cadre (81e).

Alderweireld (6,5) : le défenseur des Spurs a d’abord dû se faire à la présence de Fellaini sur les coups de pieds arrêtés. Les deux joueurs se gênaient en début de partie. Pris par Miranda au premier poteau, de la tête, il voit Thiago Silva trouver le poteau (8e). Pas toujours à l’aise balle au pied, il a trouvé la touche sur une passe facile. Il a fait preuve d’envie et rattrapé Neymar à la course pour contrer sa tentative devant Courtois (45e). Il est ensuite averti pour avoir coupé irrégulièrement la contre-attaque de Paulinho (47e). Il réalise plusieurs dégagements importants en seconde période.

Chadli (6,5) : entré en cours de match et buteur décisif face au Japon, il était préféré à Yannick Carrasco sur le côté gauche au coup d’envoi. Rapide sur le côté gauche, il a pu apporter son soutien sur les renversements de jeu et poser des problèmes à Willian. Mais les courses d’Eden Hazard, qui a surtout combiné avec De Bruyne et Lukaku, et l’avantage au score, l’ont fait doucement disparaître. Il est pourtant là pour gratter des ballons en seconde période et lancer des contre-attaques. Grimaçant, il laisse sa place à Thomas Vermaelen (82e).

Witsel (7,5) : homme discret mais ô combien important de l’entre-jeu des Diables Rouges, il a permis aux siens de casser la dynamique brésilienne du début de match. Il gagne un coup franc précieux grâce à une bonne protection de balle face à Willian puis réalise une percée plein axe qui fait du bien aux Belges. En voltigeur, il jaillit parfaitement sur les tentatives de Fernandinho et Coutinho depuis l’extérieur de la surface. Il n’a eu besoin que d’une épaule solide pour se jouer de Neymar devant sa surface. Il a ensuite défendu dans sa surface avec ses coéquipiers et éloigné tout ce qui se présentait. Il remporte même le duel des cheveux face à Marcelo (77e).

Fellaini (6) : autre nouveauté du onze de Roberto Martinez, Marouane Fellaini remplaçait numériquement Dries Mertens au coup d’envoi, pour tenter de contrôler le milieu et d’apporter de la hauteur sur coups de pieds arrêtés. Son match s’est résumé à une faute sur Neymar dans l’entame (6e), puis deux interventions manquées au premier poteau sur deux corners, venu gêner Alderweireld. Lorsqu’il s’est porté aux avant-postes, il a manqué de justesse dans la finition. S’est montré précieux devant la surface lorsque le Brésil poussait pour égaliser.

Meunier (5,5) : un match étrange pour le latéral du Paris Saint-Germain. Positionné dans le couloir sur la composition de départ, il a davantage évolué en tant que quatrième défenseur. Et il a parfois souffert, techniquement. Une remise de la tête manquée d’entrée et une défense les mains dans le dos loin de Willian. Lorsqu’il suit Coutinho vers l’axe, son côté droit est abandonné et Willian en profite. S’il gratte des ballons importants dans les pieds de Neymar, il est ensuite peu à l’aise à la relance. Devant, il s’est trop rarement montré disponible sur le côté droit. Une intervention tardive sur Neymar le prive de la demi-finale (70e).

Hazard (8,5) : voir ci-dessus.

De Bruyne (6,5) : en l’absence de Mertens, le milieu des Diables Rouges évoluait un cran plus haut face au Brésil. Il a fait, comme d’autres, très mal à Fernandinho, son partenaire de club, dès l’entame, écrasant sa frappe (2e). Renversement de jeu sublime, passe laser pour casser les lignes, la palette complète de l’artificier roux. Présent sur les contre-attaques, il inscrit le deuxième but des Red Devils d’une frappe tendue du pied droit qui trouve le petit filet opposé (31e, 0-2). Il fait ensuite péter un plomb à Paulinho et manque de se faire justice sur un coup franc claqué par Alisson (41e). Il s’est montré très discret dans le deuxième acte.

Lukaku (7,5) : auteur de 4 buts en 5 tirs cadrés, l’attaquant de Manchester United devait compliquer la vie de Thiago Silva et la défense brésilienne dans ce match. Mais c’est en casseur de lignes qu’il s’est d’abord mué. Auteur d’accélérations dévastatrices, il a posé de gros problèmes à un Fernandinho méconnaissable. Sa vitesse et sa puissance ont éclaté au grand jour en première période. Juste techniquement, il a créé des intervalles. Son chef d’oeuvre Mbappesque arrive à la 31e minute, lorsqu’il détruit le milieu de terrain brésilien, laissant Fernandinho et Paulinho sur le bord de la route, avant de servir De Bruyne, qui termine (31e). Il manque de tact dans son un contre un face à Miranda dans la surface (49e). Il est remplacé par Youri Tielemans (87e).