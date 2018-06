Demain, à 16h00, la France jouera son ultime rencontre de la phase de poules contre le Danemark. Les Bleus, avec six unités, sont en tête de ce groupe C avec deux longueurs d’avance sur Christian Eriksen et ses coéquipiers qui ne comptent que quatre points après leur nul face à l’Australie. En bon padawan d’Aimé Jacquet, Didier Deschamps, le sélectionneur de l’équipe de France, devrait bel et bien donner un peu de temps de jeu à des éléments qu’on a peu vus jusqu’ici.

Ainsi, Steve Mandanda dans les buts pourrait connaître sa première titularisation dans les buts et permettre à Hugo Lloris de se reposer. En défense, Varane et Lucas Hernandez devraient conserver leur poste dans le onze de départ selon Le Progrès de ce lundi matin, mais ils seraient accompagnés de Presnel Kimpembe et de Djibril Sidibé. Cela permettrait de récompenser le jeune Parisien, mais aussi de faire reposer un Samuel Umtiti qui a reçu une béquille contre le Pérou.

Les Bleus doivent conserver leur première place

Si N’Golo Kanté est inamovible, Paul Pogba, Blaise Matuidi et Corentin Tolisso ne le sont pas. Steven N’Zonzi pourrait donc accompagner le joueur de Chelsea dans ce milieu à deux concocté par Didier Deschamps. Ensuite, Ousmane Dembélé, remplaçant contre les Péruviens et Thomas Lemar, qu’on n’a pas beaucoup vu depuis un moment pourraient tenir leur place sur les ailes. Enfin, Antoine Griezmann, en deuxième attaquant, devrait soutenir un Olivier Giroud qui semble être revenu dans les bonnes grâces du technicien basque.

Ce serait donc pas moins de six changements que s’apprêterait à faire Didier Deschamps pour l’ultime rencontre de ce groupe C. Un match qui conserve quand même un enjeu puisqu’il faudra tenir cette première position, ce qui sera fait en cas de victoire ou de nul face à des Danois un peu empruntés. S’ils finissent premiers, les Tricolores éviteront probablement la Croatie, qui a fait forte impression dans le groupe D, pour les huitièmes de finale. Mais ils pourraient tomber sur l’Argentine, le Nigéria ou encore l’Islande. En espérant que Deschamps ne se trompe pas.