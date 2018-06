Danemark-Australie, match pivot pour les deux sélections qui figurent dans le groupe D, avec la France et le Pérou. Les Danois l’ont emporté lors du premier match et pouvaient se rapprocher de la qualification. Les Australiens, eux, ruminaient la défaite face à nos Bleus et voulaient recoller au classement. Mais pour cela, il fallait arrêter un Christian Eriksen en pleine confiance. Pas simple lorsque le numéro 10 propose des enchaînements aussi formidables que celui offert sur l’ouverture du score. Parfaitement décalé par Jörgensen à l’entrée de la surface, le joueur de Tottenham envoyait une mine du pied gauche sous la barre de Matthew Ryan (1-0, 7e).

L’Australie peinait à sortir de son camp alors que le Danemark déroulait tranquillement son jeu. Et ne passait pas loin du 2-0, par Sisto d’abord puis surtout par Jorgensen, dont la tête à bout portant n’était pas cadrée (23e). Les Socceroos se réveillaient enfin à la demi-heure de jeu, avec un centre en retrait parfait de Leckie pour Kruse, qui tergiversait trop (30e). Les Australiens allaient finalement bénéficier, grâce à la VAR, d’un penalty en raison d’une main de Poulsen dans la surface après une tête (ce qui le privera du match contre l’équipe de France). Soit le même scénario que face à la France samedi dernier. Jedinak pouvait donc inscrire son deuxième penalty en deux matches et égaliser (1-1, 38e).

L’Australie a tout tenté

Au retour des vestiaires, le Danemark s’offrait une grosse occasion. Poulsen entrait dans la surface, le ballon revenait sur Jorgensen qui décalait intelligemment Sisto qui ne trouvait pas le cadre (51e). Mais le rythme retombait, personne n’arrivant à créer de véritables décalages. Toutefois, les Socceroos ne passaient pas loin du deuxième but sur un centre fort de Leckie qui passait entre les jambes de Schmeichel mais était dégagé in extremis par Dalsgaard (68e). La pépite d’origine iranienne Arzani faisait son entrée pour l’Australie, qui prenait du poil de la bête, à l’image d’une belle frappe de Mooy (70e).

Sisto, peut-être le Danois le plus dangereux puisque Eriksen a disparu de la circulation, répliquait d’un tir enroulé qui frôlait le poteau de Ryan (72e). Mais ce sont bien les Australiens qui terminaient le mieux la rencontre, avec plus de fraîcheur physique, quand les Scandinaves avaient perdu toute justesse technique, avec trop de déchet dans le camp adverse pour espérer marquer. Arzani faisait vivre un nouveau frisson aux Danois avec une frappe détournée par Schmeichel puis c’est Leckie qui alertait dans la foulée le portier, sans plus de réussite. Malgré une bonne fin de deuxième période, les Socceroos ne trouvaient pas l’ouverture. Résultat, 1-1 entre les deux formations, ce qui n’arrange pas grand-monde avant la dernière journée du groupe D et bien sûr le match France-Pérou à 17 heures (rencontre à suivre en direct commenté).