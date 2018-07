Après France-Argetnine (4-3) et Uruguay-Portugal (2-1), c’est autour de l’Espagne, de la Russie, de la Croatie et du Danemark de jouer leurs huitièmes de finale ce dimanche. Si la Roja affronte le pays hôte en cet après-midi, ce soir, à 20h00, à suivre en direct commenté sur notre site, la Croatie se confrontera au Danemark pour uneplace parmi les huit meilleures formations du Monde. Et cette rencontre est relativement attendue et scrutée pour différentes raisons.

Déjà parce que la Croatie s’est sortie brillamment de son groupe avec neuf points et surtout une probante victoire contre l’Argentine de Lionel Messi sur le score de trois buts à zéro. Mais aussi parce qu’on a hâte de voir ce que compte faire le Danemark après la piètre prestation de Christian Eriksen et de ses coéquipiers lors de la rencontre soporifique face à l’équipe de France (0-0). Si la formation aux damiers part favorite, attentions toutefois aux Danois qui sont capables de tout.

Le milieu de la Croatie fait peur

Pour cette rencontre Zlatko Dalic devrait aligner un 4-1-4-1 avec un milieu de terrain qui ferait pâlir bon nombre de nations, mais, commençons par le début. Danijel Subasic sera dans les buts protégé par cinq hommes, une ligne de quatre et un homme. Vrsajlko, Vida, Lovren et Strinic composeront la défense et seront juste derrière Marcelo Brozovic. Rakitic et Modric seront dans l’entrejeu quand Perisic et Rebic seront sur les côtés pour servir Mandzukic.

De l’autre côté, on devrait avoir du grand classique. Kasper Schmeichel devra empêcher le ballon de rentrer dans les filets. Dalsgaard, Kjaer, Jörgensen et Larsen tenteront le fils de Peter dans cette mission qui s’annonce quand même assez périlleuse. Delaney, Eriksen et Christensen feront face à leurs adversaires de l’entrejeu quand Sisto et Poulsen devront donner de bons ballons à Cornélius. Reste à savoir qui arrivera à rejoindre la France et l’Uruguay en quart de finale.