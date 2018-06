Accrochés par une vaillante équipe d’Australie, les Bleus éprouvaient toutes les peines du monde à prendre l’avantage lorsque l’arbitrage vidéo et un penalty transformé par Antoine Griezmann sont venus leur prêter main-forte. Un coup de pouce légitime qui était toutefois réduit à néant quelques minutes après seulement. Sur un centre australien, Samuel Umtiti s’est donné des airs de Diego Maradona en reprenant le cuir de la main. Une faute grossière qui a donc remis les Aussies dans le bain avant que Paul Pogba ne vienne sortir les Bleus du pétrin en fin de match.

Une fin de match heureuse qui a évité un sacré mal de tête à l’ancien Lyonnais, qui n’a toutefois pas échappé aux questions des médias. « Au moment où je me retourne, je pensais que le ballon était déjà passé. Ce sont des faits de jeu. On est habitué à ça à chaque match. J’ai réussi à me reconcentrer tout de suite, grâce à mes coéquipiers. Il fallait penser à la gagne, rien qu’à la gagne. Des erreurs comme ça, ça arrive, il faut les assumer, et vite passer à autre chose », a-t-il déclaré au micro de TF1. Avant de poursuivre sur beIN Sports. « C’est très étonnant. Je saute, au moment où je me retourne, le ballon tape ma main et l’arbitre siffle penalty. »

Une volonté de ne pas en faire un drame qu’il a confirmé en postant une story sur son compte Instagram où l’on peut voir une photo de l’action détournée, avant de se rendre en zone mixte. « Tout le monde a vu les images. Je ne l’ai pas fait exprès. C’est comme ça, il fallait passer à autre chose. J’ai confiance en mes coéquipiers. Je savais qu’on allait revenir et passer devant au score. Je ne vais pas sourire, c’est une action comme ça. ce qu’il faut retenir c’est le positif, la victoire. Le reste, ce sont des choses qui arrivent ». Mais attention quand même...