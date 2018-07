C’est bientôt le grand jour, celui où les Bleus peuvent à nouveau marquer l’Histoire, comme en 98. Mais d’abord, l’équipe de Deschamps doit affronter la Croatie pour cette finale de la Coupe du Monde, ce dimanche 15 juillet à 17 heures. Cette fois-ci pas de désillusion comme à l’Euro, l’enjeu est important et une erreur peut s’avérer fatale. L’Équipe de France ne doit pas sous-estimer l’adversaire, même si l’attaquant Perisic et le défenseur Strinic sont incertains pour la finale, rien n’est gagné. Ainsi, il faudra une composition solide, et vous avez été nombreux à nous faire part de vos avis concernant le système à adopter. Voici les résultats.

Il est irremplaçable, indispensable, il a brillé lors de la Coupe du Monde. C’est le capitaine des Bleus Hugo Lloris que vous réclamez tous dans les cages françaises. En défense, le quatuor est le même que celui de Deschamps : Pavard, Varane, Umtiti et Hernandez. C’est un quatuor de choc qui semble ne jamais vous décevoir, ou très rarement puisqu’aucun autre défenseur n’a recueilli de votes, excepter un seul internaute qui réclamerait Kimpembé.

Giroud vous a déçu

Pour cette grande finale, vous êtes convaincus par le système que propose déjà Deschamps, à savoir le 4-2-3-1. Avec des milieux de terrain comme Modric ou Rakitic, qui ont brillé tout le long de la compétition avec la Croatie, Kanté et Pogba feront l’affaire pour vous. Ces deux milieux se sont montrés présents lors de chaque rencontre et paraissent à la hauteur face à leurs adversaires.

Sur le plan offensif, le trio que vous avez préféré est composé de Mbappé-Fekir-Matuidi, avec Griezmann en pointe, même si certains proposaient à cet emplacement Mbappé également. Avec grande surprise, Giroud a été choisi à plusieurs reprises, mais pas assez pour figurer dans votre composition finale, probablement pour sa performance jugée moyenne face à la Belgique. Mais pas sûr que ce soit l’avis du sélectionneur. La réponse dimanche, pour connaître la composition officielle de l’Équipe de France.