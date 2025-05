Carlos Vela annonce sa retraite

Carlos Vela a annoncé ce mardi soir sa retraite du football professionnel. Sans club depuis son départ du Los Angeles FC il y a six mois, l’ancien joueur de la Real Sociedad et d’Arsenal a mis un terme à une carrière de plus de 17 ans. C’est sur Instagram que celui qui aura disputé 72 matchs sous les couleurs de l’équipe nationale mexicaine, a annoncé la nouvelle.

«Tout au long de ma carrière, j’ai vécu des moments très spéciaux, mais il est temps de prendre officiellement ma retraite du football professionnel. Il n’y a pas de mots suffisants pour exprimer ma gratitude envers ma famille, tous les clubs qui m’ont donné l’opportunité et les supporters pour leur soutien et leur affection. Merci. Carlos. Ce fut un honneur et un privilège de partager ma carrière avec vous tous» peut-on lire sous une vidéo retraçant les grandes étapes de sa carrière. Un message qui a provoqué de nombreuses réactions, notamment celles d’Antoine Griezmann et Cristian Tello, qui ont témoigné leur affection pour le désormais ancien attaquant.