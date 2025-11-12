Menu Rechercher
Brésil : la nouvelle sortie forte de Carlo Ancelotti sur Neymar

Depuis son arrivée sur le banc de la sélection brésilienne, Carlo Ancelotti n’a jamais convoqué Neymar, qui n’a d’ailleurs plus porté le maillot de la Seleção depuis un match des éliminatoires à la Coupe du monde 2026 contre l’Uruguay (défaite 0-2), le 18 juillet 2023, où il s’est gravement blessé au genou. Malgré son retour à Santos dans l’espoir de relancer sa carrière, l’attaquant brésilien continue donc de cumuler les pépins physiques, ce qui pourrait compromettre sa participation à la Coupe du monde 2026.

Le technicien italien s’est exprimé à ce sujet dans un entretien accordé au quotidien espagnol AS. « Personne ne peut contester le talent de Neymar, mais il a été gêné par des blessures ces derniers temps. Il a repris la compétition, mais il doit retrouver sa meilleure forme physique. C’est normal dans le football actuel, très exigeant physiquement et intense », a-t-il expliqué. Après plus d’un mois d’absence en raison d’une blessure à l’ischio, Neymar a joué les deux derniers matchs de Santos.

