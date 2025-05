Rennes veut faire partir 19 joueurs

Comme l’été dernier, le mercato s’annonce agité à Rennes. Arrivé pour remplacer le directeur sportif sortant Frederic Massara, Loïc Désiré prévoit un dégraissage XXL dans les prochaines semaines. Selon nos informations, le SRFC ambitionne de se séparer de 19 joueurs (Rennes a mandaté de nombreux agents pour essayer d’en sortir le plus possible cet été), alors que le président breton, Arnaud Pouille, a déclaré ce lundi dans le podcast Pleine Lucarne de Ouest-France : «certains ont été prévenus qu’on ne les conservera pas. À la reprise, il y aura 25 joueurs dans le groupe d’entraînement. Le staff et Loïc vont faire leurs choix.»

Sauf énorme revirement de situation, Arnaud Kalimuendo (suivi en Allemagne et en Angleterre), auteur de 17 buts en Ligue 1 cette saison, devrait faire partie de cette opération de grande ampleur. Adrien Truffert est aussi courtisé (l’OM est sur les rangs), comme Lorenz Assignon, pour qui nous vous informions de l’intérêt de Stuttgart, qui a même déjà conclu un accord avec Rennes. Il y aurait aussi des doutes sur l’avenir de plusieurs joueurs prêtés ou que le club ne souhaite pas conserver, de Baptiste Santamaria, à Albert Gronbaek en passant par Glenn Kamara, Leo Ostigard, Warmed Omari, Christopher Wooh, Henrik Meister, Ibrahim Salah, Kyogo Furuhashi, Hans Hateboer, Ayanda Sishuba, et bien d’autres…