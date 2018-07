C’est bientôt l’heure de la grande finale de la Coupe du Monde (à 17h, un match à suivre en live commenté sur notre site). C’est la 3e fois que l’équipe de France se hisse à ce stade de la compétition dans son histoire mais c’est aussi la 3e fois en seulement 20 ans. Les Bleus, qui ont battu la Belgique en demi-finale, ont fait le plus dur selon les observateurs mais il reste une dernière marche pour entrer définitivement dans l’histoire. Surtout que la tâche ne sera pas simple face à une équipe croate toujours plus compliquée à jouer au fil de la compétition. L’équipe au damier reste sur trois rencontres terminées aux prolongations et risque d’être entamée physiquement.

En attendant la finale de 17h, Didier Deschamps devrait reconduire son onze type en 4-2-3-1. Impeccable depuis le début de la compétition, le capitaine Hugo Lloris sera titulaire dans la cage. On retrouvera le même quatuor en défense avec notamment les jeunes mais plus si inexpérimentés que cela, Benjamin Pavard et Lucas Hernandez sur les côtés, alors que Raphaël Varane, buteur en quart de finale contre l’Uruguay, et Samuel Umtiti, auteur de la seule réalisation face à la Belgique en demi-finale formeront la charnière centrale.

Les titulaires croates devraient être présents malgré les petits bobos

Les inépuisables Paul Pogba et N’Golo Kanté seront présents au milieu avec toujours le même trio devant composé de Kylian Mbappé, Antoine Griezmann et Blaise Matuidi. Enfin, Olivier Giroud sera aligné en pointe et tentera d’ouvrir son compteur but pour ne pas imiter son aîné, Stéphane Guivarc’h, resté muet en 1998. En face, la Croatie a quelques cartes en main pour varier les plaisirs mais elle devrait opter pour un 4-1-4-1 qui peut se muer en 4-3-3. Malgré les quelques pépins physiques de certains, l’ensemble des joueurs devrait être disponible pour cette finale, la première de l’histoire pour la Croatie.

Subasic sera présent dans les buts avec une défense composée de Vrsaljko, Lovren, Vida et Strinic. Ce dernier est incertain car touché aux adducteurs mais il devrait tenir sa place. Brozovic part favori pour évoluer devant la défense avec à ses côtés les deux dépositaires du jeu que sont Luka Modric et Ivan Rakitic. Sur les ailes, Rebic et Perisic vont sans doute démarrer la rencontre même si le joueur de l’Inter, buteur et passeur contre l’Angleterre, est en délicatesse avec sa cuisse. Pjaca se tient prêt si jamais Perisic ne peut pas débuter. Enfin, Mario Mandzukic sera titulaire à la pointe de l’attaque.