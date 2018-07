A deux jours de la finale de la Coupe du Monde face à la France, les joueurs croates soignent leurs blessures. Aujourd’hui, pas moins de cinq joueurs étaient absents de l’entrainement qui se tenait à côté du stade Loujniki de Mouscou, lieu de la finale.

Et ce sont 5 titulaires qui manquaient à l’appel. Subasic, Lovren, Perisic, Strinic et Vrsaljko ne se sont pas rendus sur le terrain. Pour le gardien, le défenseur central et le latéral droit, on ignore la nature de leurs blessures. Perisic souffre lui de la cuisse depuis la rencontre face à l’Angleterre et Strinic est touché aux adducteurs.