Neymar est à nouveau entré dans les annales ce dimanche. Le Brésilien a été le joueur ayant subi le plus de fautes au cours d’un match de Coupe du Monde depuis 1998. Face à la Suisse dimanche (1-1), l’attaquant du Paris SG a en effet essuyé 10 des 19 fautes commises par les Helvètes. Alors, forcément, à l’issue de la rencontre, zone mixte, la star de la Seleção n’a pas manqué de se plaindre.

Interrogé par le quotidien brésilien Estado de São Paulo, le n° 10 de la Canarinha a demandé à l’arbitrage de prendre garde. « J’ai ressenti des douleurs à la jambe droite, mais c’est normal vu les coups que j’ai pris pendant le match. Ça m’a fait mal une fois que j’ai refroidi, mais c’est passé. Je dois juste essayer de jouer au football. L’arbitrage ? C’est normal. C’est une habitude. Ils ont changé de joueurs à chaque fois pour me charger », a-t-il lâché, dénonçant un traitement de faveur spécial de la part des joueurs de la Nati. Une version pas totalement balayée par les Suisses.

« S’ils ne font pas leur travail, c’est leur problème »

« Il tombe beaucoup. Sur les dix fautes, il n’y en a peut-être que 8 ou 9, les autres, non. Mais nous devons tenter d’arrêter le crack de l’équipe adverse et il est le crack », a notamment lancé Gelson Fernandes, l’ancien du Stade Rennais, à O Globoesporte. « Si l’arbitre ne fait pas attention, c’est dommage pour le football. La Suisse n’a pas mérité le nul, mais je crois que nous pouvons nous améliorer. Ce match nous a permis de voir que le Mondial ne sera pas facile », a réaffirmé Neymar de son côté.

Interrogé sur la validité du but de Steven Zuber, entaché d’une poussette sur João Miranda, le Paulista s’est là aussi montré très clair. « Il y avait faute. Ils ont passé le ralenti du but pendant la célébration des Suisses, l’arbitre n’a même pas regardé. (...) S’ils ne font pas leur travail, c’est leur problème », a-t-il lâché. Une manière de mettre la pression sur l’arbitre de la prochaine rencontre... et de ne pas revenir sur sa prestation qui n’a pas toujours plu au pays.