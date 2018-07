Au terme d’une séance de tirs au but asphyxiante, la Croatie a écarté de sa route le pays hôte et décroché le dernier ticket pour les demi-finales de la Coupe du Monde. Angleterre, Belgique, Croatie et France. Quatre équipes se disputeront le trophée suprême à partir de mardi soir. Même si l’on se rapproche doucement mais sûrement de l’issue de ce Mondial, le football ne s’arrête jamais vraiment l’été. Après de nombreuses rencontres de préparation, les championnats européens reprendront début août et se mêleront une bataille acharnée pour bien figurer à l’indice, dans l’optique de se voir attribuer le plus grand nombre de tickets pour les coupes.

Ce mondial fait cette année la part belle aux formations européennes. Les quatre demi-finalistes représentent le Vieux Continent en Russie. Une première depuis 2006, quand l’Allemagne, la France, l’Italie et le Portugal s’étaient retrouvés dans le dernier carré. Si l’on regarde d’un peu plus près, un championnat se démarque chez les joueurs des nations encore en course pour soulever le trophée. En effet, 41 des 91 joueurs restant en compétition évoluent en Premier League à l’année ! À titre de comparaison, la Liga, qui apparaît comme le principal concurrent de la PL, présente 12 joueurs dans le dernier carré, tout comme la Ligue 1, si l’on considère que Thomas Lemar est toujours monégasque. La Serie A est représentée par 8 joueurs et la Bundesliga par 7.

L’ombre de Tottenham plane sur le Mondial

Le championnat anglais a la particularité de voir évoluer sur ses pelouses des joueurs issus des quatre sélections demi-finalistes. Sauf transfert estival, le championnat anglais comptera donc un champion du monde à la reprise. Une tendance anglo-belge se dégage. Si les vingt-trois soldats de Gareth Southgate évoluent au pays, viennent s’ajouter douze Diables Rouges, qui affronteront les Bleus en demi-finale. Une sélection belge qui alignait pas moins de neuf « Anglais » lors de son quart de finale face au Brésil. Seuls Thomas Meunier (PSG) et Axel Witsel (Tianjin Quanjian) n’évoluaient pas en Angleterre.

Cinq Français exilés outre-Manche peuvent y croire. Olivier Giroud et N’Golo Kante à Chelsea, Paul Pogba à Manchester United, Benjamin Mendy chez le voisin de City et Hugo Lloris chez les Spurs de Tottenham. Quatre d’entre eux sont d’ailleurs titulaires indiscutables en sélection. Dejan Lovren, le défenseur des Reds, est le seul représentant croate en Angleterre. Alors que 45% des joueurs encore présents en Russie évoluent en Premier League, un club, pas forcément celui auquel on s’attend, se dégage. Il s’agit de Tottenham. Club le plus représenté, Tottenham compte neuf joueurs, de trois nationalités différentes : Hugo Lloris pour la France, Jan Vertonghen, Toby Alderweireld et Moussa Dembele pour la Belgique, et surtout Harry Kane, Kieran Trippier, Dele Alli, Danny Rose et Eric Dier pour les Three Lions.

PSG, Barça et Atlético face aux cadors anglais

Les clubs les mieux représentés en demi-finales sont forcément chez nos amis Anglais, où l’on retrouve les deux Manchester, mais également Chelsea, à égalité avec 7 joueurs encore en course. City et United comptent chacun quatre Anglais (Walker, Stones, Sterling, Delph ; Lingard, Young, Jones, Rashford) , deux Belges (Kompany, De Bruyne ; Fellaini, Lukaku) et un Français (Mendy ; Pogba), alors que les Blues sont fièrement représentés par deux Anglais (Cahill, Loftus-Cheek), deux Français (Giroud, Kante) et trois Belges (Courtois, E. Hazard, Batshuayi). Vient ensuite Liverpool, qui comme le Paris Saint-Germain, le FC Barcelone et l’Atlético de Madrid est représenté par quatre joueurs en demi-finale.

En France, le Paris Saint-Germain est sûr d’avoir un représentant en finale, puisque la Belgique et la France s’affrontent en demi-finale. La Ligue 1 peut remercier l’équipe de France et ses remplaçants. À l’OL, Nabil Fekir, à Monaco, Djibril Sidibé et Thomas Lemar, qui a signé à l’Atlético mais a débuté la compétition sous les couleurs rouge et blanche - il doit d’ailleurs encore passer sa visite médicale à Madrid -, du côté de l’OM, Steve Mandanda, Adil Rami et Florian Thauvin. Kylian Mbappé est le seul titulaire de l’équipe de France à représenter le Championnat de France. Danijel Subasic est lui le seul représentant croate, Thomas Meunier et Youri Tielemans sont la vitrine belge de la Ligue 1. Si l’on fait exception des hordes de touristes qui débarquent sur les plages de Marbella pendant la trêve estivale, les Anglais ne s’exportent pas.

Ils seront finalement 12 à disputer les 1/2 finales de la @fifaworldcup_fr ! https://t.co/XAOhmix7De pic.twitter.com/5wWYcn4D9u — Ligue 1 Conforama (@Ligue1Conforama) 8 juillet 2018

Un match France-Croatie en Liga, un contingent croate en Italie

En Espagne, l’Atlético de Madrid, le FC Barcelone et le Real Madrid comptent chacun au moins un Croate dans son effectif. Sime Vrsaljko à l’Atléti, Ivan Rakitic au Barça, Luka Modric et Mateo Kovacic au Real. La deuxième nation qui se démarque est la France. Lucas Hernandez et Antoine Griezmann tenteront de ramener la Coupe pour bien figurer à la reprise, au Wanda Metropolitano. Même mission pour Samuel Umtiti et Ousmane Dembélé à Barcelone, Raphaël Varane au Real Madrid ou Steven Nzonzi à Séville. Adnan Januzaj (Real Sociedad) et Thomas Vermaelen (FC Barcelone) représentent la Belgique.

C’est l’histoire d’un Français, d’un Belge et de six Croates (sept en fait, si Nikola Kalinic n’avait pas manqué de respect au drapeau à damier)...L’Italie s’en remet (presque) entièrement à la Croatie au Mondial en Russie. La Serie A dispose en effet d’un contingent de 6 Croates. L’Inter, qui a toujours placé au moins un joueur en finale depuis 1982, compte sur Ivan Perisic et Marcelo Brozovic. La Juventus s’appuie elle sur Mario Mandzukic et Mario Pjaca. Ivan Strinic tentera de bien figurer pour la Sampdoria, Milan Badelj voudra lui faire honneur à la Fiorentina, alors que le Milanais Nikola Kalinic est lui rentré plus tôt que prévu en Lombardie. Dries Mertens (Belgique, Naples) et Blaise Matuidi (France, Juventus) complètent le groupe de demi-finalistes.

Tolisso, seul espoir du Bayern

Alors que les championnats belge (Lovre Kalinic évolue à La Gantoise, Leander Dendoncker joue à Anderlecht) et croate (Dominik Livaković joue au Dinamo Zagreb, Filip Bradarić au HNK Rijeka) sont sous-représentés, l’Allemagne est à la traîne chez les demi-finalistes. Sept joueurs, évoluant dans sept clubs différents, représentent la Bundesliga dans le dernier carré. Les Croates Tin Jedvaj (Bayer Leverkusen), Ante Rebic (Francfort) et Andrej Kramaric (Hoffenheim), les Belges Thorgan Hazard (Monchengladbach) et Koen Casteels (Wolfsbourg), et les deux Français Benjamin Pavard (Stuttgart) et Corentin Tolisso (Bayern). L’ancien milieu de l’Olympique Lyonnais est d’ailleurs l’unique représentant du Champion d’Allemagne à ce stade de la compétition. Comme dit plus haut pour l’Inter, le club bavarois a toujours eu au moins un représentant en finale de Coupe du Monde depuis 1982.

Plusieurs joueurs évoluent enfin dans des championnats de seconde zone. La Scottish Premiership, la Bundesliga autrichienne, la Premier-Liha ukrainienne, la Premier League russe et la Super Lig turque sont également représentées. Si le défenseur du RB Salzbourg Duje Ćaleta-Car, le vétéran du Lokomotiv Moscou Vedran Corluka et le joueur du Dynamo Kiev Jospi Pivaric n’ont eu l’occasion de fouler les pelouses de ce Mondial que lors d’un match sans grand enjeu face à l’Islande en phase de poules, le défenseur du Celtic Glasgow Dedrick Boyata a lui été titulaire à deux reprises avec la Belgique en début de compétition, alors que le défenseur croate de Besiktas Domagoj Vida est l’un des deux titulaires de la charnière centrale et s’est même mué en buteur hier face à la Russie.